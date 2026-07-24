Cuautitlán Izcalli.- En el segundo trimestre del 2026, los ocho municipios del Estado de México evaluados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), disminuyeron la percepción de inseguridad.

Naucalpan es la localidad que mayor disminución registró, pues pasó de 88.0% en marzo a tener 71.0% al corte de junio, de acuerdo a la ENSU.

Después está Nezahualcóyotl que bajó de 55.5% a 41.3%; Ecatepec de 87.6% a 78.7%; Atizapán de Zaragoza de 56.3% a 45.5%; Cuautitlán Izcalli de 81.8% a 74.9%.

Además, la capital mexiquense, Toluca, pasó de registrar 75.5% en marzo a 71.0% en junio; Tlalnepantla de 74.6% a 73.1%; y Chimalhuacán de 81.3% a 80.3%.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también informa sobre la comparativa de junio 2025 y junio 2026, donde todos los municipios mexiquenses tienen índices a la baja.

Toluca tuvo 78.9% en el trimestre de junio del 2025 y bajó a 71.0%; Ecatepec de 90.7% a 78.7%; Nezahualcóyotl de 64.9% a 41.3%; Naucalpan de 83.3% a 71.0%; Tlalnepantla de 78.9% a 73.1%.

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Atizapán de Zaragoza de 49.9% a 45.5%; Chimalhuacán 84.7% a 80.3%; y Cuautitlán Izcalli de 80.4% a 70.9%.

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