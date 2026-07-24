El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, destacó que, a la mitad de la actual administración, la demarcación registra una disminución de 25.7% en la incidencia delictiva y de 38% en los delitos de alto impacto.

El edil consideró que estas cifras reflejan la efectividad de un modelo basado en la coordinación institucional, la participación ciudadana y la atención permanente del territorio, al tiempo que subrayó que en materia de seguridad no existen metas definitivas.

“La seguridad nunca es un tema concluido. Lo que vemos es que vamos por la ruta correcta gracias al trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno y, sobre todo, con vecinas y vecinos”, expresó.

Fernando Mercado indicó que la alcaldía mantiene un gabinete de seguridad en territorio, mesas permanentes de diálogo con padres de familia, comunidades agrarias, líderes religiosos y representantes vecinales, además de recorridos diurnos y nocturnos que fortalecen la vigilancia y permiten atender de manera preventiva las problemáticas de cada colonia.

Resaltó que la participación ciudadana ha sido fundamental para crear una red de inteligencia vecinal que identifica situaciones de riesgo y responder de inmediato a las necesidades de la población.

La estrategia de seguridad además, contempla acciones para fortalecer el tejido social con la ampliación de la oferta cultural, deportiva y recreativa.

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Entre ellas destacan, dijo, la recuperación del Cine Víctor Manuel Mendoza, que ha recibido a más de 45 mil asistentes desde su reapertura; la operación de seis gimnasios gratuitos de box en el programa Boxeando por la Paz; la rehabilitación de espacios públicos y la apertura de la Utopía Oyamel.

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