Entre las novedades que fueron anunciadas el pasado 24 de julio en el panel de Mattel en la Comic-Con de San Diego 2026, los próximos lanzamientos de Monster High desataron la euforia de los coleccionistas por reinventar el terror.

La fiebre por el glamour y horror se apoderó del lugar con las nuevas muñecas de edición especial inspiradas en los personajes más icónicos de la cultura pop como Michael Myers, Oogie Boogie y el mítico Krampus.

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La Monster High de Oogie Boogie ha sido revelada: pic.twitter.com/RJy4MnkIy6 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) July 24, 2026

De Krampus a Oogie Boogie, estos son los nuevos lanzamientos de Monster High

El ser más espeluznante de la Navidad llegará a Mattel para atormentar a todos con su magia oscura, vestida con un abrigo de un intenso tono rojo con capucha y un vestido fruncido. Sus cuernos y cadenas extralargas le dan un movimiento inquietante, mientras que las botas negras hasta la rodilla recrean las pezuñas hendidas de Krampus.

Saldrá a la venta el próximo 3 de diciembre y en México tendrá un costo de $1,450 pesos.

Lanzamiento Monster High en Comic-Con San Diego. Foto: Mattel Creations

Como un homenaje a uno de los villanos más icónicos del terror, la versión Monster High de Michael Myers se inspiró en la película Halloween II de 1981 con un diseño lleno de referencia a la película, como un traje completo con manchas de sangre con glitter y accesorios inspirados en momentos memorables del filme como cuchillos, cadenas y calabazas.

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Su fecha de lanzamiento es el 8 de agosto y en México tendrá un costo de $1,450 pesos.

Lanzamiento Monster High en Comic-Con San Diego. Foto: Mattel Creations

Asimismo, Skullector ampliará su colaboración con Disney con una versión Monster High de Oogie Boogie Inspirada en el villano de “El Extraño Mundo de Jack”. La muñeca completamente verde, tendrá detalles característicos del personaje, como una silueta de patchwork, botas de plataforma texturizadas y accesorios que hacen referencia a la guarida de Oogie, llena de insectos.

Saldrá a la venta el próximo 29 de octubre y en México tendrá un costo de $1,450 pesos.

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Lanzamiento Monster High en Comic-Con San Diego. Foto: Mattel Creations

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