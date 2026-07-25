[Publicidad]
Mérida, Yucatán.- La capital yucateca se mantiene como un referente nacional en materia de seguridad y calidad de vida, al ubicarse entre las ciudades donde la ciudadanía percibe mayores condiciones de paz y tranquilidad.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ratificó a Mérida como una de las ciudades más seguras de México, al registrar una percepción de inseguridad del 38.2%, cifra que se ubica 21.6 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que fue de 59.8%.
La ENSU ratifica que Mérida continúa posicionándose como una de las ciudades más seguras de México, resultado de una estrategia permanente de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para preservar la paz y la tranquilidad que distinguen a Yucatán, condiciones que impulsan el bienestar social, la confianza de la ciudadanía y un entorno propicio para el turismo, la inversión y la prosperidad compartida.
Lee también Tradición y sabor: Preparan monumental filete de mariscos de 100 metros en Boca del Río, Veracruz; forma parte de las fiestas de Santa Ana
Este estudio coloca a Mérida dentro del grupo de las 15 ciudades con menor percepción de inseguridad del país, junto con ciudades como San Pedro Garza García, Piedras Negras, Saltillo, San Nicolás de los Garza, Benito Juárez, Torreón, Nuevo Laredo, La Laguna, Tampico, Los Mochis, Lázaro Cárdenas, Apodaca, Querétaro y Nogales.
La ENSU indicó que, a nivel nacional, el 59.8% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, cifra inferior a la registrada en marzo de 2026 (61.5%) y en junio de 2025 (63.2%), lo que confirma una tendencia de mejora en el indicador nacional.
[Publicidad]
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es un ejercicio estadístico de carácter trimestral que mide la percepción ciudadana sobre la seguridad pública en 91 áreas urbanas del país y constituye uno de los principales indicadores nacionales sobre las condiciones de seguridad en las ciudades mexicanas.
Fuerzas Especiales y Anfibias de la Marina conmemoran el 25 aniversario de su creación; realizan demostración en Veracruz
vr
[Publicidad]
Más información
Descubre y Compra
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite en menos de mil pesos en Amazon México; conoce sus características
Metrópoli
Aceleran conexión del Jardín Flotante con Metro Chabacano; acceso peatonal podría abrir la próxima semana
Nación
"México no es el basurero de SpaceX"; activistas protestan contra desechos espaciales en playas nacionales... y Bárcena responde
Techbit
Por qué debes tener apagado el hotspot de tu celular
Al día
Recogida nocturna en Naucalpan: Camiones recolectan basura GRATIS por la noche
La Roja
¡Voló al cielo! Motociclista muere tras sufrir un accidente sobre Circuito Interior, cerca del AICM
La Roja
¡Biker desvivido! Asesinan a un sujeto que viajaba en su motocicleta en la Álvaro Obregón
La Roja
A "El Botas" lo botaron al otro lado: Se echan a dos de puro balazo en la Magdalena Contreras