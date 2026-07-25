Mérida, Yucatán.- La capital yucateca se mantiene como un referente nacional en materia de seguridad y calidad de vida, al ubicarse entre las ciudades donde la ciudadanía percibe mayores condiciones de paz y tranquilidad.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ratificó a Mérida como una de las ciudades más seguras de México, al registrar una percepción de inseguridad del 38.2%, cifra que se ubica 21.6 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que fue de 59.8%.

La ENSU ratifica que Mérida continúa posicionándose como una de las ciudades más seguras de México, resultado de una estrategia permanente de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para preservar la paz y la tranquilidad que distinguen a Yucatán, condiciones que impulsan el bienestar social, la confianza de la ciudadanía y un entorno propicio para el turismo, la inversión y la prosperidad compartida.

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Este estudio coloca a Mérida dentro del grupo de las 15 ciudades con menor percepción de inseguridad del país, junto con ciudades como San Pedro Garza García, Piedras Negras, Saltillo, San Nicolás de los Garza, Benito Juárez, Torreón, Nuevo Laredo, La Laguna, Tampico, Los Mochis, Lázaro Cárdenas, Apodaca, Querétaro y Nogales.

La ENSU indicó que, a nivel nacional, el 59.8% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, cifra inferior a la registrada en marzo de 2026 (61.5%) y en junio de 2025 (63.2%), lo que confirma una tendencia de mejora en el indicador nacional.

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La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es un ejercicio estadístico de carácter trimestral que mide la percepción ciudadana sobre la seguridad pública en 91 áreas urbanas del país y constituye uno de los principales indicadores nacionales sobre las condiciones de seguridad en las ciudades mexicanas.

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