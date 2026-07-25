[Publicidad]
Integrantes de las Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios de la Armada de México llevaron a cabo una demostración de su capacidad para conmemorar su XXV Aniversario.
En las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar con sede en el puerto de Veracruz, las unidades élite realizaron actividades deportivas, obstáculos y circuitos de natación, caminata, demostraciones de arma, transporte de herido, embarcación y tiro de precisión.
Lee también Comando Norte de EU revisa con Sedena y Marina temas de seguridad; abordan iniciativa de Marítima de América del Norte
Fue en 2001 cuando fueron creadas unidades especialmente organizadas, entrenadas y equipadas en la Secretaría de Marina-Armada de México; su entrenamiento les permite operar en áreas hostiles, negadas o políticamente sensibles; sus integrantes cuentan con habilidades y capacidades únicas en su formación.
Como parte del programa se efectuaron ponencias históricas sobre la evolución de las Fuerzas Especiales, en la que destacaron la importancia del personal y la calidad de su preparación, así como el adiestramiento que han tenido a lo largo del tiempo.
Además, se efectuó una ponencia histórica sobre la evolución de los Comandos, la presentación una galería táctica con una exposición de equipo y material especializado.
[Publicidad]
Y se realizó la séptima edición de la competencia nacional “Reto Quachic”, actividades deportivas y de integración entre personal de las Fuerzas Especiales, Comandos Anfibios, Cadetes, personal naval en activo y retiro.
Lee también Marina reconoce labor de canes en el Día Mundial del Perro; "son fundamentales en rescates"
Durante la jornada, las y los participantes enfrentaron diversos obstáculos y circuitos como natación de 300 metros, caminata de mil 400 metros con equipo de 20 kilos y arma, transporte de herido, de embarcación, tiro de precisión, entre otros.
[Publicidad]
Los ejercicios fueron diseñados para poner a prueba su condición física, disciplina, determinación y capacidad de respuesta, promoviendo al mismo tiempo el compañerismo, la cohesión de grupo.
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo abrirán las vinculaciones?; consulta como puedes registrarte
Descubre y Compra
Amazon México rebaja pantalla Toshiba 4K de 55 pulgadas en menos de 9 mil pesos; ¿por qué vale la pena comprarla?
Nación
En junio repuntan casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas y violencia familiar; informe de Seguridad registra más de 7 mil casos
Economía
Pemex exhibe a gasolinerías que incumplen acuerdo sobre precio del diésel; habilita mapa de las que superan los 27 pesos por litro
La Roja
¡Alcoholiataud! Un hombre muere al estrellar su camioneta contra un camión de volteo en Naucalpan
Al día
UNAM suspende proceso de inscripción de licenciaturas ante anomalías por el presunto uso de IA
Sergio Flores
Regresa el Ozzfest en 2027, se cumpliría el deseo de Ozzy Osbourne de mantener vivo su festival
Fútbol
Chivas vs Juárez: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2?