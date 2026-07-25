El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a 2.3 millones de personas entre 18 y 29, abrirá su próximo periodo de registros en agosto de 2026, donde los aspirantes a aprendices podrán postularse a los centros de capacitación.

Esta iniciativa federal busca incorporar a los jóvenes que no estudian ni trabajan a un espacio laboral, brindándoles la oportunidad de capacitarse en unidades económicas, como empresas, talleres, tiendas, negocios e instituciones públicas.

Asimismo, ofrece un apoyo económico mensual, equivalente a un salario mínimo, que para este año es de 9 mil 582.47 pesos, además de acceso a seguro médico, a través del organismo mexicano IMSS, por un periodo de hasta 12 meses.

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La dispersión del apoyo se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Especial

¿Cuándo se abrirá este periodo?

De acuerdo con la información más reciente, la siguiente etapa de vinculaciones comenzará a principios de agosto.

Aunque las postulaciones a centros de trabajo se habilitarán ese mes, el registro en la plataforma puede realizarse previamente para agilizar el proceso cuando se abra la siguiente convocatoria bimestral de este año.

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Entre los principales requisitos para las personas interesadas en postularse a los centros de trabajo se encuentran:

Tener entre 18 y 29 años.

No estudiar ni contar con un empleo al momento del registro.

Presentar CURP, identificación oficial vigente (INE o pasaporte, comprobante de domicilio y una fotografía reciente.

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El programa acaba de abrir un nuevo periodo de postulaciones. Foto: Especial

¿Cómo registrarte en el programa?

La vinculación es gratuita, sencilla y accesible; puede realizarse de manera presencial o en línea. Si deseas formar parte del programa, estos son los pasos generales:

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Primer paso: Registro en la plataforma

Ingresa a la plataforma del programa social: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz

Selecciona la opción "Regístrate como aprendiz" , genera tu folio , valida tu CURP y completa tu información personal (correo electrónico, teléfono, código postal y estado).

, , valida tu y completa tu (correo electrónico, teléfono, código postal y estado). Te llegará un correo con una contraseña provisional, confirma tu correo y cámbiala.

Registra la ubicación exacta de tu domicilio en el mapa y sube la fotografía solicitada.

Descarga y acepta la carta compromiso. Finaliza tu registro.

Segundo paso: Postulación a centro de trabajo

Una vez habilitado el periodo de vinculaciones, inicia sesión y consulta los centros de trabajo disponibles en tu municipio y el plan de actividades de tu interés.

en tu municipio y el plan de actividades de tu interés. Contacta al centro de trabajo y agenda un primer encuentro.

Elige el centro de trabajo de tu interés y envía tu postulación.

de tu interés y envía tu postulación. El centro de trabajo contará con un plazo de hasta cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud.

Las autoridades también recomiendan revisar el mapa de focalización disponible en la plataforma para verificar si existen espacios disponibles en el municipio donde reside el aspirante, pues se priorizan zonas vulnerables del país.

Para hacer tu registro presencial debes acudir a las Oficinas de Representación en los estados o a las Oficinas Móviles de Registro, con tu documentación a la mano.

Cabe señalar que, una vez terminada tu participación en el programa, no podrás registrarte nuevamente. Además, al finalizar tu capacitación, recibirás una constancia, que acredita las habilidades adquiridas de los beneficiarios.

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mndsm