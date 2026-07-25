A unos días de la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, su hermana, Violeta compartió un emotivo mensaje para despedirlo.

A través de sus redes sociales, la joven confesó que todavía se encuentra en shock por su partida, aunque quiere que pensar que existe una razón divina detrás.

“Todavía no entiendo por qué tu tiempo aquí fue tan corto, quizá nunca lo entenderé. Pero elijo confiar en que el Creador tuvo una razón”, escribió la joven.

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Violeta destacó que su hermano siempre vivió bajo sus propios términos, sin permitir que las expectativas de otros definieran su camino; una inspiradora lección que atesorará para siempre:

"Trazaste tu propio camino, uno único… y tuviste el valor y la valentía de vivirlo exactamente como querías. Si tuviera que describirte con una sola palabra sería libertad. Viviste desde tu propia autenticidad y sin miedo. Y gracias a eso dejaste tu huella en cada uno de nosotros", agregó.

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Asimismo, habló de la importancia que Mauro tuvo en su vida, pese a la diferencia de edad y la distancia que existía entre ambos, pues él residía en California.

"Fuiste alguien muy importante en mi vida. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo juntos, pero eso nunca cambiará lo profundamente que te amo.

Por último, la adolescente le hizo una promesa: la de cumplir el sueño que tenía para su famosa madre, en su nombre:

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"Siempre hablabas de todo lo que querías hacer por mami. La casa frente al mar y todos los regalos que queríamos darle. Te prometo que llevaré esos sueños conmigo. Será mi deber honrarte cumpliendo tantos como pueda", finalizó.

Mauro, conocido en la música electrónica como MAAHEZ, falleció a los 30 años durante un viaje a Barbados. El joven DJ tras varias complicaciones de salud, aunque la familia no ha dado una explicación oficial sobre las causas.

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