Chichén Itzá, Yucatán.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descartó modificar el acceso único a la zona arqueológica de Chichén Itzá y confirmó que el ingreso continuará exclusivamente a través del nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi).

El director del Centro INAH Yucatán, Víctor Martínez Rojas, señaló que, pese a las protestas de un grupo de artesanos y comerciantes de Pisté, “no se modificará el esquema de acceso único a la zona arqueológica de Chichén Itzá”.

La semana pasada, pobladores de Pisté salieron y marcharon por las calles para exigir cambios al nuevo modelo, al asegurar que la apertura del Catvi redujo el paso de turistas por la comunidad y, con ello, se desplomaron las ventas de artesanías, de los comerciantes y prestadores de servicios.

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Omar Pérez Avilés aseguró que continúa el diálogo con los artesanos, comerciantes y guías de turistas de Chichén Itzá. Foto: Sefotur Yucatán

Martínez Rojas afirmó que los gobiernos federal y estatal mantienen las mesas de diálogo con la comunidad, “pero el tema del acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá no será revisado por estar fuera de la agenda”.

El funcionario federal indicó que las reuniones con los artesanos comenzaron en octubre del 2025 y, desde entonces, “las autoridades informaron que el acceso único sería parte del funcionamiento del nuevo complejo de servicios”.

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Por su parte, el secretario de Gobierno de Yucatán, Omar Pérez Avilés, aseguró que continúa el diálogo con los artesanos, comerciantes y guías de turistas de Chichén Itzá.

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Recordó que el Gobierno de Yucatán funge como mediador en el conflicto, y “nuestro objetivo es mejorar el Catvi de Chichén Itzá para que los turistas tengan una mejor experiencia y los artesanos mejores ingresos en la venta de sus productos”.

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Informó que, desde la semana pasada, una empresa constructora instala techos a lo largo del pasillo del Catvi para una mayor comodidad de los turistas y artesanos.

vr/cr