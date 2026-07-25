Vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, anunciaron que el próximo miércoles sostendrán una mesa de trabajo en el Búnker de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) con autoridades capitalinas debido a los casos de despojo que han recabado, aunado a que propondrán una iniciativa de ley para reforzar la protección de los propietarios, inspirada en doña Carlota.

En un mensaje a medios, la integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) Del Valle Centro, Alicia Camp, informó que el próximo miércoles sostendrán una reunión con la fiscal, Bertha Alcalde Luján, y el secretario de Gobierno (Secgob) César Cravioto, para presentar expedientes de vecinos que han denunciado invasiones o despojos de inmuebles en toda la Ciudad de México.

“Esto no es un caso único y aislado como quiere hacer creer la Fiscalía; es un hecho recurrente, no solo en Benito Juárez, sino en toda la ciudad”, afirmó.

Vecinos advierten que no es caso único y aislado como quiere hacer creer la Fiscalía. | Foto: Hugo Salvador/El Universal

La vecina de BJ convocó a todas las personas que tengan carpetas de investigación abiertas por invasión o despojo a sumarse a la mesa de trabajo, con el objetivo de evidenciar la dimensión del problema y exigir avances en las investigaciones.

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Buscan una ley similar a la aprobada tras el caso de Carlota

Camp anunció además que impulsarán una reforma legal similar a la aprobada en el Estado de México tras el mediático caso de doña Carlota, la adulta mayor involucrada en un hecho violento relacionado con la presunta invasión de su vivienda.

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Explicó que el objetivo es evitar que los propietarios tengan que enfrentar situaciones extremas para recuperar sus inmuebles y fortalecer los mecanismos legales para proteger al legítimo poseedor.

la integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) Del Valle Centro, Alicia Camp, informó que el próximo miércoles sostendrán una reunión con la fiscal y el secretario de gobierno. | Foto: Hugo Salvador/El Universal

“Queremos impulsar una ley similar a la que hay en el Estado de México. Para no tener que llegar a esos extremos, la ley tiene que cambiar y proteger al legítimo poseedor de los inmuebles”, sostuvo.

Reconoció que aún no existe una propuesta concreta, pero consideró que la reforma debería involucrar al Registro Público de la Propiedad y otras instancias -como las notarías– para dificultar este tipo de operaciones.

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Alertan sobre el modus operandi de los despojos

Durante su intervención, Alicia Camp reiteró el mecanismo que, según los vecinos, utilizan grupos dedicados al despojo de viviendas.

Explicó que primero identifican inmuebles aparentemente deshabitados; después acuden en varias ocasiones para confirmar que nadie responde y finalmente ingresan con cerrajeros, herreros e incluso camiones de mudanza para cambiar chapas y retirar las pertenencias de los propietarios.

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Alicia Camp explicó el modus operandi de los despojos. | Foto: Hugo Salvador/El Universal

“Te sales de tu casa y en tres horas te quitaron toda tu vida. Te cambian la chapa, llegan con un camión de mudanza y meten todo. Es una práctica rápida, quirúrgica y estratégica”, denunció.

Ante ello, recomendó a vecinos que tienen viviendas desocupadas visitarlas con frecuencia para evitar que sean blanco de este tipo de operaciones.

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Acusan temor entre vecinos para denunciar

La representante vecinal señaló que muchos afectados –de la alcaldía Benito Juárez– no presentan denuncias por miedo a represalias, ya que, aseguró, quienes participan en estas invasiones suelen actuar de forma violenta.

Durante las últimas horas, recibieron reportes sobre presuntas invasiones en otros inmuebles de la colonia Del Valle. | Foto: Hugo Salvador/El Universal

Añadió que, durante las últimas horas, recibieron reportes sobre presuntas invasiones en otros inmuebles de la colonia Del Valle, entre ellos uno ubicado sobre Gabriel Mancera, por lo que pidió a las autoridades investigar estos casos.

Amenazan con nuevas movilizaciones

Alicia Camp advirtió que, si la reunión con el Gobierno CDMX y la Fiscalía capitalina no genera resultados concretos o no se avanza en las investigaciones, los vecinos volverán a manifestarse; la siguiente protesta cerraría el cruce de Insurgentes Sur y Eje 6 Sur para exigir acciones contra los despojos de viviendas.

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“Quiero creer en la palabra de la gente que nos gobierna, pero si esto no se arregla de manera satisfactoria, volveremos a salir a manifestarnos”, concluyó.

vr/JACL/cr