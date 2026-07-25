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El inicio de las vacaciones de verano comenzó y niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México tendrán la oportunidad de participar en cursos de verano organizados por instituciones para disfrutar de actividades deportivas, artísticas y educativas durante las próximas semanas.
Utopías, PILARES y museos ofrecieron talleres dirigidos a los pequeños de la casa para aprovechar las vacaciones de verano y poder aprender en esta temporada.
Las Utopías informaron que realizarán cursos de verano del 28 de julio al 14 de agosto, de martes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:30 horas, con un cupo de 100 niñas y niños por cada Utopía.
Las inscripciones se realizarán de 8:00 a 12:00 horas; el 21 y 22 de julio corresponderá el registro en las Utopías Libertad, Meyehualco, Mixiuhca, Olini y Quetzalcóatl, mientras que el 23 y 24 de julio será el turno de Cihuacóatl, Acatitla, Papalotl, Tecoloxtitlan y Teotongo.
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Entre los requisitos se encuentran comprobante de domicilio, CURP actualizada, identificación oficial del responsable y personas autorizadas para recoger al menor, acta de nacimiento, examen médico expedido por una institución pública que lo declare apto para natación y libre de pediculosis y onicomicosis, además de fotografías infantiles.
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PILARES tendrá su "Verano Divertido" del 27 de julio al 15 de agosto en todas las instalaciones de la capital, donde niñas, niños y adolescentes podrán participar en actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas de manera gratuita.
El Museo Franz Mayer ofrecerá el curso "Diseña tu pasión", del 28 de julio al 13 de agosto, dirigido a niñas y niños de 8 a 14 años; las actividades se realizarán los martes, miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 horas e incluirán talleres de diseño de cartel, tipografía creativa, marca personal, animación, fotografía estenopeica, creación de imágenes con plantas y luz, así como exploración de historias de objetos.
El costo será de 3 mil 500 pesos, con materiales y colación incluidos.
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El Museo Nacional de Antropología tendrá talleres de verano del 21 de julio al 14 de agosto, con actividades para niñas, niños, jóvenes y familias.
La programación cuenta con talleres de pintura, máscaras, arqueología, teatro, acuarela, música, modelado, papel amate y excavaciones, entre otros, y tendrán un costo de 900 pesos.
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En el circuito de Chapultepec Campo Traviesa tendrá el curso de verano "Manual para tocar un arcoíris", del 27 de julio al 7 de agosto, dirigido a niños de 6 a 12 años, donde aprenderán sobre la luz y el color mediante actividades artísticas; el costo será de 3 mil pesos por una semana o 5 mil pesos por dos semanas.
El Museo Nacional de San Carlos ofrecerá el curso "El gabinete: mirar, coleccionar e imaginar", del 27 de julio al 7 de agosto, para niñas y niños de 6 a 12 años, con un costo de mil pesos.
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La Galería José María Velasco, ubicada en Tepito, tendrá actividades del 27 de julio al 14 de agosto para niñas y niños de 6 a 11 años con actividades que buscan tener un enfoque en la creatividad, el juego, la movilidad y el conocimiento del patrimonio de su comunidad.
El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ofrecerá el curso "Arquitectura y paisaje", del 27 de julio al 7 de agosto, para participantes de 8 a 12 años, donde enseñarán técnicas de acuarela, dibujo de arquitectura, elaboración de pigmentos naturales y montaje de sus propias obras; el costo será de mil pesos por una semana o mil 800 pesos por dos semanas, con materiales incluidos.
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