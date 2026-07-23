A partir de este viernes en la Ciudad de México se sancionará penalmente un nuevo delito: el hostigamiento coercitivo.

Este jueves fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la CDMX, para entrar en vigor mañana, modificaciones al Código Penal local para sancionar, con una pena de tres a siete años de prisión, a quien mediante violencia física o moral, por sí o interpósita persona, pretenda obligar a otro a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión.

La pena se aumentará hasta en una mitad, es decir de 4.5 a 10.5 años, cuando: se empleen armas o instrumentos peligrosos u otro objeto con apariencia, forma o configuración de arma de fuego; se utilice a personas menores de edad; la víctima sea persona mayor, con discapacidad, niña, niño, adolescente o mujer embarazada; y se empleen imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, ya sean reales o simuladas.

Asimismo, la pena se aumentará cuando el sujeto activo se encuentre privado de la libertad en algún centro penitenciario o de reinserción social; cuando el sujeto activo sea servidor público y cometa el delito con motivo de sus funciones; o cuando la comisión del delito tenga como finalidad impedir la denuncia de un delito o participar en algún proceso judicial o administrativo.

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En los casos en lo que un servidor público participe en este delito, además de la pena privativa de la libertad, se impondrá la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

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También esta reforma propone castigar la extorsión, prevista en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con hasta 12 años de cárcel.

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