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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, que tuvo lugar en Tecámac, Estado de México, en donde destacó los “buenos resultados” en materia de seguridad no sólo en la CDMX sino en toda la Zona Metropolitana.
“Hoy podemos decir al pueblo de México, a esta Zona Metropolitana, que han venido disminuyendo los homicidios dolosos, el robo de vehículos con y sin violencia, que es uno de los delitos que más duele también a la población por su patrimonio, es un delito que también tiene grandes resultados y el tema de la extorsión”, indicó.
Resaltó que, en la Ciudad de México, la incidencia delictiva ha disminuido, tendencia que se mantiene desde hace siete años, con una reducción del 64% en los delitos de alto impacto, desde 2019 a la fecha.
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Respecto al robo de vehículos con y sin violencia, la mandataria capitalina destacó que, en 2019, cada día se robaban 18 vehículos en promedio, mientras que para junio de 2026, la cifra disminuyó a 14 vehículos cada día.
Acompañada por los miembros del Gabinete de Seguridad de la CDMX, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Brugada Molina reiteró que la Ciudad de México pasó la prueba, en materia de seguridad, durante el Mundial de Futbol que concluyó el pasado 19 de julio.
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vr/cr
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