La Jefatura de Gobierno publicó un decreto para adicionar la fracción XI bis del artículo 4 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México y añadir el concepto de “Bosque de Agua” en dicha ley.

En la Gaceta Oficial de este jueves 23 de julio se indica el concepto de “Bosque de Agua” como el sistema ecorregional de bosques templados de montaña que se extiende por las sierras de las Cruces, del Ajusco, del Chichinautzin y de Zempoala, compartido entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos.

Asimismo, se indica que “su cobertura forestal, condiciones geomorfológicas e hidrológicas resultan determinantes para la infiltración pluvial y la recarga de los acuíferos que abastecen a la Zona Metropolitana del Valle de México, así como para la conservación de la biodiversidad regional”.

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El bosque de agua es un extenso manto acuífero, de alrededor de 250 hectáreas, que ayuda en el suministro de agua a la CDMX, el Estado de México y Morelos.

En distintos momentos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha señalado que el 70% del agua que llega a la CDMX proviene de la zona de bosque, por lo que, a diferencia de lo que se cree, la mayor parte del líquido no proviene de fuentes como el Sistema Cutzamala.

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