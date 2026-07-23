Varias empresas, entre ellas Grupo Bimbo, Mercado Libre, Coca-Cola Femsa, Heineken México, OXXO, Alsea, VEMO, Siemens, OXXO Gas, Voltway, Deléctrico, Grupo Marva, International, Volvo, BYD Trucks y ADO Mobility, crearon un grupo de trabajo para instalar un corredor de carga para vehículos eléctricos pesados en el país.

El objetivo es diseñar e implementar, desde el sector empresarial, un modelo de inversión compartida en infraestructura de carga para vehículos medianos y pesados que distribuya los costos y reduzca el riesgo de cada organización.

El primer foco de trabajo será impulsar el corredor México–Querétaro.

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A partir de él, el grupo identificará los puntos estratégicos para desplegar infraestructura de carga, tanto de última milla como de largo recorrido, y perfilará un primer proyecto conjunto de inversión compartida.

El transporte de carga es un pilar de la economía y un desafío ambiental, ya que gran parte de la flota nacional supera los 17 años de antigüedad y la infraestructura de carga pública existente está pensada, sobre todo, para autos particulares y no para el transporte pesado.

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El grupo de trabajo compartirá datos e infraestructura en un espacio competitivo y operará bajo la coordinación neutral de sostenibilidad global.

Una encuesta aplicada entre las empresas participantes en el grupo de trabajo identificó más de 320 vehículos de carga que buscan electrificarse hacia 2027 y cerca de mil 400 hacia 2035.

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La necesidad de hacer una inversión compartida es evidente ante el rezago de la infraestructura actual donde, al primer trimestre, México contaba con solo una electrolinera por cada 49 vehículos eléctricos.

Para el transporte de carga pesada, el desafío trasciende la cantidad total instalada y se centra en desplegar estratégicamente la infraestructura en corredores logísticos y carreteros para garantizar recorridos interurbanos sin interrupciones, un factor indispensable para asegurar la equidad territorial y evitar "cuellos de botella" en la electrificación del sector.

Alex Theissen, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado, dijo que el Mundial de Futbol 2026 dejó una lección: "ganan los equipos que juegan como tal, no los que solo juntan buenos jugadores".

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“En la electromovilidad es igual. Ninguna empresa resuelve por sí sola la infraestructura de carga. Hoy el sector privado decide sumar y colaborar. Y ya hay una idea clara: electrificar el corredor México–Querétaro”, apuntó.

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El modelo adapta esfuerzos ya probados en países como Estados Unidos, Colombia y Brasil, basados en la agregación de la demanda, la colaboración entre empresas, el involucramiento de múltiples actores y la coordinación neutral.

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Uno de los primeros análisis técnicos que el grupo abordará en conjunto es la disponibilidad de electricidad en los puntos donde se instalarán los centros de carga.

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