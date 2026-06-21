América Latina metió el acelerador en la carrera hacia la electromovilidad y México va en el penúltimo lugar este año. Brasil, con la economía más grande de la región y una población de 215 millones de personas, logró entre enero y abril la comercialización de 139 mil 385 vehículos eléctricos e híbridos, tanto livianos como pesados.

Se trata de un avance de 96% en comparación con el mismo periodo del año anterior, indican las cifras disponibles de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda).

Fuente: Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores

Brasil más que duplica las ventas de México, que posee la segunda mayor economía de América Latina y 130 millones de habitantes, donde se colocaron 60 mil 502 coches de este tipo en el mismo periodo, un incremento de 39%.

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Paraguay aparece en la cabeza del grupo, con una velocidad de 152% en la comercialización de estos automóviles; en el segundo puesto está Uruguay, cuyo ritmo llega a 131%, y en el tercer sitio se encuentra Ecuador, al registrar 109% más ventas.

Colombia, con la cuarta mayor economía de la zona y una población de 55 millones, vendió 41 mil 818 autos eléctricos e híbridos, 105% por arriba de hace un año.

Perú, Guatemala y República Dominicana también van más rápido que México, que sólo supera a Costa Rica, de acuerdo con la información de la asociación que tiene de presidente ejecutivo al ecuatoriano Genaro Baldeón.

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La Aladda carece de cifras de vehículos pesados en Argentina y Chile, pero sólo las ventas de unidades livianas se dispararon 331% en el primer caso y 110% en el segundo.

El director general de J.D. Power de México, Gerardo Gómez, destacó que Brasil ha implementado políticas muy puntuales para incentivar la venta de autos eléctricos, por lo que desde 2024 comenzó a vender más unidades de este tipo que México.

Entre los incentivos que el gigante sudamericano ha implementado con el fin de fomentar la compra de autos eléctricos está la eliminación del IVA por determinado tiempo, así como incentivos para la producción en territorio brasileño a cambio de bajar los aranceles a la importación.

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El país, que tiene de presidente al político de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, también permite la deducción de impuestos para las empresas que invierten en la colocación de electrolineras.

“Esas decisiones las implementaron de manera muy rápida. En México, tenemos desde 2020 o 2021 documentos de la AMIA y AMDA donde están solicitando los incentivos”, apuntó Gómez.

Los tres pilares

“Para nosotros hay tres grandes pilares: producto con precios competitivos, que ya tenemos desde que llegaron los chinos; infraestructura; e incentivos, pero los incentivos se están desarrollando de manera muy lenta”, agregó.

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México carece de incentivos para fomentar la producción de estos coches y recientemente se incrementaron los aranceles a la importación de vehículos híbridos y eléctricos de países sin tratado de libre comercio, como China, el mayor productor de autos eléctricos en todo el mundo.

Los incentivos para quienes compran un auto eléctrico en el país son descuentos en los parquímetros y el uso del segundo piso, así como exención de la verificación, pero en Brasil existen incentivos tanto a la producción como a quienes compran.

“El potencial está ahí. Brasil es muy proteccionista de su mercado interno, ellos prácticamente producen lo que consumen. Y si no produces ahí y llegas y vendes algo de fuera te cobran muchos impuestos”, añadió Gómez.

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Colombia redujo el IVA a 5% para la compra de autos eléctricos, mientras que los vehículos a gasolina pagan una tasa de 19%.

El país, que gobierna el también izquierdista Gustavo Petro, recientemente publicó un decreto para fabricar y ensamblar diferentes tipos de vehículos eléctricos con beneficios arancelarios a la importación de partes y componentes.

La entrada de BYD

El presidente de Electro Movilidad Asociación (EMA), Eugenio Grandio, comentó que Brasil ha tenido una aceleración importante en venta de autos eléctricos por la entrada de BYD con una fábrica, por lo que ahora los brasileños pueden adquirir vehículos eléctricos más accesibles, ya que los precios se han ido reduciendo.

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“Si a México realmente le interesara ir creciendo en adopción de movilidad eléctrica al nivel de Brasil, lo que tendríamos que ir buscando es un esquema donde no pusieran aranceles que afectan a los vehículos eléctricos y fomentar que poco a poco haya producción local de coches eléctricos”, opinó.

“Desafortunadamente, México produce algunos autos eléctricos de fabricantes americanos, pero toda la producción se va a Estados Unidos. Y un coche eléctrico es más caro en México que en Estados Unidos a pesar de estar fabricado en México”, puntualizó.

Los registros de EMA señalan que los aranceles de 50% que se aplicaron en México a los autos eléctricos a principio de este año han impactado poco en el precio porque había un inventario muy alto, aunque se prevé que irán aumentando los precios gradualmente, como ya lo hizo Volvo.

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“Tampoco se ha dado un esquema muy claro para la inversión local, entonces, lo que está pasando es que los eléctricos son más caros, mientras que en Brasil cada vez tienen acceso a mejores tecnologías, menos aranceles y producción local”, destacó Grandio.

EMA agregó que las cifras de Aladda no consideran las ventas de Tesla, BYD y GAC, pero esas compañías no revelan sus cifras al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

J.D. Power afirma que también se debe incentivar la producción de baterías y la cadena de exploración de litio para fomentar una mayor producción y acceso a autos eléctricos más económicos.

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