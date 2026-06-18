Los adultos mayores podrán hacer pagos y transferencias de dinero fáciles desde su celular porque la aplicación del Banco del Bienestar también se homologará de acuerdo con las nuevas disposiciones del Banco de México (Banxico) que entrarán en vigor a a mediados de diciembre próximo.

Debido a que Banco del Bienestar es uno de los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Instituto Central, tendrá que acatar la medida que tiene como fin una mayor inclusión financiera digital y reducir el uso del dinero en efectivo.

Los adultos mayores beneficiaros de la pensión del gobierno federal, podrán hacer pagos desde su celular en el tianguis, en las tienditas, papelerías, y demás comercios.

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Además podrán hacer transferencias de dinero a otras cuentas de sus familiares o amistades en su celular.

El miércoles 17 de junio Banxico dio a conocer a través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que a mediados de diciembre todas las app de las instituciones de crédito tendrán el mismo procedimiento para que los usuarios puedan hacer pagos y transferencias de fondos de manera más fácil por medio de su celular.

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Va a beneficiar a más de 80 millones de personas usuarias de servicios de transferencias a través de un servicio digital que facilite la adopción de pagos electrónicos, estimó el Instituto Central.

Así Banco del Bienestar tiene la obligación de brindar una experiencia simplificada y estandarizada en las aplicaciones móviles que ofrece en el servicio de transferencias de fondos.

La homologación permitirá operar con QR, CLABE, número telefónico o tarjeta bajo un mismo esquema. Foto: iStock

Los beneficiarios del Banco del Bienestar al igual que el resto de las instituciones de crédito, tendrán un mismo procedimiento en la aplicación porque estará homogeneizada para todas.

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El proceso será el mismo para enviar dinero en todas las apps bancarias, sin importar si se utiliza tecnología CoDi o DiMo, la cuenta CLABE, un QR para que cualquier persona pueda hacer pagos o recibir transferencias de dinero desde su teléfono.

Si un usuario de la banca tiene cuenta en diferentes instituciones, podrá tener la app de cada uno en su celular, pero el proceso para hacer el pago o transferencia será el mismo para todos, es decir se homogeneizará a partir del 16 de diciembre de 2026.

Los pagos o transferencias deberán seguir únicamente estos pasos para realizar la operación: iniciar, ingreso de la información para saber a quién se le envía ya sea el QR, la cuenta CLABE, el número de teléfono móvil o de tarjeta, el monto y seguido de la notificación.

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La iniciativa busca impulsar los pagos electrónicos y reducir la dependencia del efectivo. Foto: Unsplash

Por otro lado, Banxico autorizó que las instituciones de crédito puedan ofrecer cuentas bancarias llamadas Nivel 2 Bis, dirigidas especialmente para los pequeños comercios, cuyo nombre comercial se va a definir próximamente.

Es decir para personas físicas que tengan una tortillería, taller mecánico u otro pequeño comercio.

Serán cuentas simplificadas mediante las cuales se podrán recibir hasta 15 mil UDIs mensuales, es decir 130 mil pesos, de las cuales al menos 12 mil UDIs deberán provenir de la recepción de medios de pagos digitales.

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Es para personas físicas sin actividad empresarial, de origen mexicano y con residencia en el país.

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Lo anterior les permitirá potencializar sus negocios y tener cuentas diferenciadas de la personal.

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Se darán facilidades de apertura con pocos requisitos como por ejemplo identificación oficial con el INE y comprobante de domicilio sin que sea obligatorio el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Incluso la apertura de esta nueva cuenta bancaria se podrá hacer en línea.

Se estima que podrían beneficiarse 4.4 millones de pequeños comercios permitiendo su acceso a una cuenta bancaria con la que puedan enviar y recibir pagos digitales acorde a su actividad económica.

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