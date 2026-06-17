A mediados de diciembre, todas las instituciones de crédito tendrán la misma aplicación para que los usuarios puedan hacer pagos y transferencias de fondos de manera más fácil por medio de su celular.

Es decir, que se van a homogeneizar las operaciones de las plataformas independientemente de cada banco, con el fin de reducir el uso de dinero en efectivo.

El Banco de México (Banxico) anunció que ya están listas las nuevas disposiciones que habrán de seguir todos los bancos, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Se trata de la homologación de la experiencia de usuario en transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles para que se puedan hacer pagos en el tianguis con el celular y le facilite la vida a los usuarios bancarios, sobre todo de la tercera edad.

El banco central consideró que la medida beneficiará a más de 80 millones de personas usuarias de servicios de transferencias a través de un servicio digital que facilite la adopción de pagos electrónicos.

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En un comunicado explicó que las medidas incorporan la obligatoriedad de brindar una experiencia simplificada y estandarizada en las aplicaciones móviles de todas las instituciones que ofrecen el servicio de transferencias de fondos.

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Cuentas para pequeños comercios

Por otro lado, Banxico amplió la capacidad de recepción de fondos en un nuevo nivel de cuenta simplificada.

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Ello habilita a las instituciones de crédito para ofrecer cuentas de Nivel 2 Bis enfocadas en pequeños comercios que les permitirán recibir hasta 15 mil UDIs mensuales, de las cuales al menos 12 mil deberán provenir de la recepción de medios de pagos digitales.

Dicho ajuste busca alinear los niveles de operación de las cuentas de depósito con el perfil transaccional de las personas usuarias y fomentar la adopción de pagos digitales, aseguró.

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El objetivo es favorecer a más de 4.4 millones de pequeños comercios porque les permitirá tener acceso a una cuenta bancaria para que puedan enviar y recibir pagos digitales acordes a su actividad económica.

Las disposiciones entrarán en vigor al día hábil bancario siguiente al de su publicación en el DOF, sin perjuicio de lo establecido en el transitorio siguiente.

Se da como plazo a los bancos y a participantes indirectos hasta el 14 de diciembre de 2026 para dar cumplimiento a lo previsto en la Circular y a las Guías.

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ss/mcc