Al cierre de octubre pasado, los contratos para realizar transferencias desde el teléfono celular alcanzaron 104 millones, equivalente a un crecimiento de 12% respecto al mismo periodo del año previo, indican datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las cifras muestran que las operaciones digitales siguen creciendo en el país, en medio de una mayor competencia de los bancos, que enfrentan la presión de nuevos jugadores totalmente digitales, los cuales incursionarán en el sector con una oferta totalmente tecnológica a partir de 2026.

En contraste, los datos de la CNBV muestran que el número de sucursales de la banca comercial tocaron un mínimo histórico en octubre pasado, con 11 mil 421 locales, una reducción de 409 unidades respecto al cierre del año previo.

Movilidad financiera. Fuente: CNBV e Inegi

La banca comercial mantiene su estrategia de promover el uso de canales digitales, dejando de abrir sucursales masivamente, mientras que ha cerrado aquellas que tenían pocas operaciones y las reubicó donde sus clientes hacen un mayor uso de servicios presenciales.

A media tabla

Según el análisis más reciente de la CNBV, con datos a 2024, México mantiene una posición intermedia en el comparativo internacional de sucursales bancarias, indicador que, pese al avance de la digitalización financiera, es clave para medir el acceso efectivo a los servicios financieros.

Al cierre del año pasado, el país registró 1.2 sucursales de banca comercial por cada 10 mil personas adultas, de acuerdo con el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025 de la CNBV.

La cifra coloca a México por debajo de economías como Colombia, que reportó 1.3 sucursales por cada 10 mil adultos, pero por encima de Chile, donde el indicador se ubicó en 0.9.

El dato confirma que el país no enfrenta un rezago crítico en infraestructura bancaria, pero tampoco destaca en el contexto regional, particularmente frente a países que han equilibrado la reducción de sucursales físicas con mayor penetración de canales digitales y corresponsales financieros.

El análisis de la CNBV muestra que este crecimiento no ha sido homogéneo ni responde, en su mayoría, a una expansión de la banca comercial.

Por el contrario, la estabilidad de la red de sucursales en México descansa en buena medida en la banca de desarrollo, particularmente en el Banco del Bienestar.

Al cierre de 2024, el Banco del Bienestar operaba 3 mil 144 sucursales, convirtiéndose en la institución con mayor número de oficinas y con la mayor cobertura territorial del sistema financiero nacional.

Su expansión explica todo el crecimiento neto de sucursales observado en los últimos años y ha sido determinante para evitar una caída del indicador nacional en el comparativo internacional.

Mientras la banca múltiple, que concentra 65% de las sucursales, mantiene su presencia principalmente en municipios con muy bajo rezago social, el Banco del Bienestar ha concentrado su despliegue en regiones donde la infraestructura financiera era históricamente limitada.

De acuerdo con la CNBV, la banca de desarrollo alcanza una cobertura de 82% en municipios con muy alto rezago social, aunque estas demarcaciones concentran apenas 1% del total de sucursales del país.

A nivel nacional, 81% de los municipios tiene al menos una sucursal bancaria, lo que permite cubrir a 99% de la población adulta. No obstante, sólo 36% de las localidades con más de 20 habitantes tiene una sucursal a menos de 4 kilómetros de distancia, lo que limita el acceso efectivo en zonas rurales y dispersas.

Impulso tecnológico

México se ha posicionado como uno de los países emergentes con mayor avance en infraestructura de pagos digitales, impulsado por la expansión de cuentas móviles y el desarrollo de los Sistemas de Pagos Rápidos (FPS), de acuerdo con el XI Reporte de Inclusión Financiera 2025 de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El documento señala que en América Latina cerca de 37% de los adultos cuenta con una cuenta de dinero móvil, mientras que 27% de los agentes económicos utiliza estas cuentas para realizar pagos en línea.

México destaca por la rápida adopción de productos financieros vinculados al teléfono celular, apoyados en esquemas de bajo costo, apertura simplificada y operación completamente digital.

En el país, el crecimiento de las cuentas móviles ha permitido ampliar el acceso a servicios financieros en regiones con baja presencia de sucursales bancarias. Estas cuentas se usan principalmente para transferencias electrónicas, pagos en línea, recepción de apoyos sociales y operaciones de bajo monto.

Sin embargo, el reporte advierte que la tenencia de cuentas no siempre se traduce en un uso recurrente, por factores como la limitada educación financiera, la conectividad digital y la persistente preferencia por el efectivo en ciertos segmentos de la población.