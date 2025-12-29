Una renegociación favorable del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y aranceles a importaciones de países asiáticos serían los principales elementos de impulso de las economías regionales en 2026, consideró el Banco de México (Banxico).

Así lo estimaron directivos empresariales entrevistados por el instituto sobre las expectativas del norte, centro-norte, centro y sur del país para el próximo año.

Entre los factores externos para las expectativas de las economías regionales, los contactos de Banxico indicaron como principal elemento de impulso la expectativa de una renegociación favorable del acuerdo comercial trilateral.

Esperan que, con ello, se logre una reactivación de la inversión, mejora en el clima de negocios y un aumento en las exportaciones manufactureras y agroindustriales.

A ello se sumaría la posibilidad de que los aranceles a las importaciones provenientes de Asia impulsen mayor demanda nacional en sectores como el textil, autopartes, siderúrgico y agroalimentario.

En diciembre, el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación que entrará en vigor el mes próximo.

Se ajustaron las tarifas de mil 400 fracciones arancelarias con cuotas de entre 5% y 50% a productos de naciones con las que México no tiene acuerdo comercial, como China, país con el que se tiene un déficit comercial de 120 mil millones de dólares, pero también para Corea del Sur, India y Tailandia.

El gobierno estima recaudar 30 mil millones de pesos con ese paquete arancelario que se implementará a 17 sectores, como el textil, juguetes, calzado, cosméticos, plástico y cartón, entre otros.

Lo anterior jugaría a favor de las empresas nacionales y no como los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a productos de acero y aluminio, lo que afectó a las exportaciones mexicanas hacia ese mercado.

Según las fuentes consultadas por Banxico, las amenazas de imposición de tarifas en otros bienes llevaron a pausar proyectos de relocalización, en espera de conocer los resultados de las negociaciones y/o el anuncio de la entrada en vigor de dichos gravámenes.

En la fabricación de autopartes, los contactos que producen motores para limpiaparabrisas reportaron que armadoras automotrices en México y EU detuvieron pedidos ante la incertidumbre sobre la posible aplicación de aranceles.

Algunos directivos de la región centro-norte refirieron que la demanda de consultorías especializadas fue afectada por menor actividad de sus clientes en la industria del tequila y los anuncios de aranceles a exportaciones mexicanas por parte de Estados Unidos.