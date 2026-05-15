Viernes negro para Rocha Moya; EU detiene a dos de sus exfuncionarios y UIF congela sus cuentas

Tras las acusaciones que Estados Unidos hizo contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, este viernes 15 de mayo, se confirmó la detención de dos de sus exfuncionarios, así como que Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas y las de algunos de sus familiares.

EL UNIVERSAL confirmó con una fuente del Departamento de Justicia que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya compareció en una corte de EU, mientras que, según Loret de Mola, Enrique Díaz Vega se entregó en el país vecino.

Gerardo Mérida Sánchez

En un primer momento, una fuente del Departamento de Justicia estadounidense había anunciado el arresto de Mérida Sánchez el pasado 11 de mayo por elementos del servicio de alguaciles.

Más tarde, el gabinete de seguridad del gobierno de México confirmó dicha detención y detalló que había entrado al país por la Garita de Nogales, en Hermosillo, Sonora, con destino a Arizona.

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Enrique Díaz Vega

A través de su cuenta de X, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que Díaz Vega se entregó también a autoridades norteamericanas.

"Así que ya tienen al que se encargaba de los operativos y ya tienen al que se encargaba del dinero. Pinza cerrada", comentó.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzulza, y a otros siete funcionarios de presuntos nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

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Bloquean cuentas bancarias de Rocha Moya

Fuentes directivas del sector bancario confirmaron a EL UNIVERSAL el bloqueo de cuentas de banco de Rocha Moya, su familia, e Inzunza después de las acusaciones en contra suya. De acuerdo con ellas, la petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegó el 6 de mayo.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que desconocía acerca de si la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había congelado cuentas bancarias.

"“No tenía conocimiento y no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF", agregó.

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Lista de acusados por EU

A continuación, la lista completa de servidores públicos acusados:

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública

Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán

Enrique Inzunza Cázares, senador

Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la policía de investigación (PDI) de la fiscalía estatal

Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipolito, policía estatal sinaloense

Juan Valenzuela Millan, excomandante de alto nivel de la policía de Culiacán

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