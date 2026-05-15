Comparece Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ante corte de EU; se declara no culpable

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública de Sinaloa, fue presentado ante una corte en Nueva York, Estados Unidos, y se declaró no culpable, confirmó una fuente del Departamento de Justicia a EL UNIVERSAL.

Mérida Sánchez fue detenido el pasado 11 de mayo de 2026; más temprano, este viernes fue custodiado por los US Marshalls Service con dirección al Distrito Sur de Nueva York, indicó dicha fuente.

Su expediente registrado en Arizona es el S9 23 Cr. 180, pero va a quedar radicado en NY. En la Agencia Federal de Prisiones ya aparece en MDC Brooklyn, centro de detención metropolitano de seguridad administrativa, con el número 62685-512.

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Esta fuente menciona que Gerardo Mérida no opuso resistencia, que evidentemente sabía que su nombre estaba en todos los puertos de ingreso de EU y que al aceptar ser remitido al distrito acusador, en este caso Nueva York, sin disputar la entrega o la identidad en Tucson, aceleró todo para comenzar su proceso.

La semana pasada, un juez federal en Michoacán le había concedido un amparo con la finalidad de frenar su detención y eventual extradición a Estados Unidos.

En México, el gabinete de seguridad informó que el exsecretario de seguridad sinaloense ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del US Marshalls Service.

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¿De qué acusan al exsecretario de Seguridad de Rocha Moya?

Mérida Sánchez es uno de los imputados en la acusación formal emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico y otros cargos, en la que aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.

Según la acusación, Mérida Sánchez, quien fue secretario de seguridad pública de Rocha Moya, "los acusados, todos los cuales son funcionarios o exfuncionarios del gobierno o de las fuerzas del orden en Sinaloa, han participado en esta conspiración con el Cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos".

"Alrededor de 2023 y 2024, GERARDO MERIDA SANCHEZ, el acusado... aceptó más de $100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos", indica la acusación.

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Añade que "como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida recibió sobornos de Los Chapitos y, a cambio, les proporcionó, entre otras cosas, avisos anticipados de redadas de las fuerzas del orden en laboratorios de drogas".

Especifica que "alrededor de 2023, por ejemplo, SANCHEZ advirtió a Los Chapitos con anticipación sobre al menos 10 redadas en laboratorios de drogas, permitiendo que Los Chapitos evacuaran al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera confiscar los materiales o arrestar a los miembros de Los Chapitos".

Según la acusación, "SANCHEZ no interfirió con las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos, incluyendo el no arrestar a sus miembros, y dio a Los Chapitos avisos anticipados de próximas operaciones de las fuerzas del orden".

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Además, "funcionarios corruptos de las fuerzas del orden en Sinaloa, incluyendo a... SANCHEZ... han dado a Los Chapitos... acceso a información sobre investigaciones en curso y búsquedas y confiscaciones planificadas por el ejército o la armada mexicana en laboratorios de drogas y casas de seguridad".

De acuerdo con la acusación, "como resultado de cometer el delito de sustancias controladas... GERARDO MERIDA SANCHEZ... los acusados, deberán perder ante los Estados Unidos... cualquier propiedad que constituya, o se derive de, cualquier ganancia que los acusados hayan obtenido".

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