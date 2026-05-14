La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a los políticos de Sinaloa, acusados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, a que dejen de esconderse.

“Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México. Que no se escondan ni guarden un silencio cómplice. Nada le ayuda a la vida pública de México que permanezcan escondidos, porque cada día que lo hacen parecen más culpables. Los mexicanos merecen una explicación”, escribió en su cuenta de X.

Señaló que "los mexicanos merecen una explicación" sobre las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia estadounidense.

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La legisladora panista cuestionó la defensa a los cárteles y la molestia con la gobernadora Maru Campos por desmantelar un narco laboratorio.

“¿Por qué defienden tanto a los cárteles? ¿Por qué se enojan tanto que una gobernadora haga su trabajo y desmantele un narco laboratorio? ¿En dónde ustedes se ponen a pensar en las y los mexicanos? ¿Cuándo?”, dijo.

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