La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, defendió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el anuncio de Morena que busca promover un juicio politico en su contra por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En X, la también columnista de EL UNIVERSAL comentó que los juicios políticos están destinados a "malos funcionarios, como los de Sinaloa", con referencia al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado de presunto narcotráfico y posesión de armas de fuego.

"Que quede claro: la gobernadora Maru Campos es ejemplo de una lucha frontal contra el narco. Quien la critique se pone del lado de la delincuencia", dijo.

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Agregó que "son narco-encubridores los que distraen la atención de sus complicidades persiguiendo política y judicialmente a quienes sí combaten al crimen organizado".

Morena promueve juicio político

Durante una conferencia de prensa en Chihuahua, la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, adelantó el planteamiento de un juicio político contra esta mandataria estatal.

"Mantenemos un esquema de cooperación México-Estados Unidos en materias de información y estrategia, pero estableciendo que la operación en nuestro territorio sólo es de México y de sus instituciones de seguridad", declaró.

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Además, convocó a una marcha por la seguridad de dicho estado y la defensa de la soberanía nacional, a celebrarse el próximo sábado 16 de mayo a las 16:00 horas desde la Glorieta de Pancho Villa, en Chihuahua.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzunza, y a otros sietes funcionarios por supuesto tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

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