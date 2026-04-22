Agentes de EU nunca han participado en ninguna acción federal en campo: Harfuch; mañana, reunión Sheinbaum-Maru, dice

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, manifestó que no han participado agentes de la CIA en operaciones de seguridad en territorio mexicano.

Esto luego que se difundió que dos agentes de Estados Unidos, murieron en un accidente vehicular en Chihuahua derivado de un operativo contra el crimen organizado y que trabajaban con autoridades estatales.

“Primero hay una comunicación con la Embajada de Estados Unidos, mañana se tendrá una reunión con la gobernadora y la presidenta Claudia Sheinbaum como se mencionó en la mañanera.

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“Nosotros tenemos un intercambio permanente de información con las agencias de Estados Unidos con todos… Una relación de confianza, intercambio de información constante, pero es muy importante mencionar que en todos los operativos que muchas veces aquí hemos presentado que aún cuando hay intercambio de información de los servicios estadounidenses, nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo".

“Entonces, lo que tenemos conocimiento, lo que ha comentado el fiscal general de Chihuahua, que salió en conferencia es que no habían participado en un operativo, tengo entendido que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una comunicación más estrecha con la Embajada para tener más detalles de lo sucedido”, aseveró.

El funcionario destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no tenía conocimiento de que elementos de la CIA estaban participando en el operativo.

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Sostuvo que la participación de los uniformados en el operativo de seguridad de la semana pasada en Chihuahua fue a solicitud de la fiscalía local.

El Secretario subrayó que no hay un solo día que no emitan un oficio o una solicitud para un acompañamiento de Guardia Nacional del ejército, de Marina, “principalmente, incluyendo por supuesto a la fiscalía General de la República, que ahí es diferente porque son operaciones en conjunto por ser parte del gabinete de seguridad”.

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