Ciudad Juárez.- La madrugada de este domingo se registró un accidente donde murió el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró la madrugada de este domingo, al caer el vehículo en que viajaban a un barranco en la zona serrana de Chihuahua, muy cerca del municipio de Guachochi.

Las víctimas de este accidente fueron el Director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos.

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El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, lamentó esta mañana el deceso de los elementos de la AEI, así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

En conferencia de prensa celebrada esta mañana, lamentó el fallecimiento del Primer Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y del elemento Manuel Genaro Méndez Montes.

Jáuregui Moreno, reconoció la trayectoria y el servicio de los elementos caídos. Señaló que el Director de la Agencia, Pedro Oseguera, dedicó su vida, entrega y compromiso, a la seguridad de los chihuahuenses y sin duda, deja una huella invaluable en la institución.

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Informó que desafortunadamente, también fallecieron en el accidente, dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que se encontraban haciendo labores de entrenamiento, en el marco del intercambio que se tiene generalmente y en forma normal, con las autoridades norteamericanas.

“Desde aquí, nuestro más sentido pésame, la resignación a las familias de quienes fallecieron en este lamentable accidente”, indicó el Fiscal General del Estado.

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