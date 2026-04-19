Juchitán, Oax.- La Fiscalía General de Oaxaca (FGO) identificó a las tres personas que murieron ayer tras un ataque armado en la colonia Gustavo Pineda de la Cruz y, entre las víctimas, fue identificado David, hijo del subsecretario de gobierno, Angelino López Cortés.

De acuerdo con un comunicado, la FGO estableció que en el lugar perdieron la vida dos masculinos identificados como Héctor J. S. M. y Erick C. M. Después, se notificó el fallecimiento de una tercera víctima, David L. V., en el Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”.

“La FGEO, en colaboración con el Gabinete de Seguridad, mantiene el despliegue operativo en la zona para garantizar la transparencia en el proceso y evitar la impunidad”, explicó la dependencia luego de informar que los cuerpos fueron trasladados para la necropsia de ley.

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Tras conocerse el ataque armado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el hecho. “Condenamos enérgicamente el incidente armado ocurrido este día en Juchitán de Zaragoza, en el que lamentablemente tres personas perdieron la vida”, escribió.

David, hijo del subsecretario y sobrino del secretario de gobierno, Jesús Romero López, era un joven que no rebasaba los 20 años de edad y falleció en el hospital debido a las lesiones de bala que recibió.

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Apenas el 15 de este mes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y el titular de la SEGO, Jesús Romero López, encabezaron en Juchitán la puesta en marcha del Pacto por la paz, que busca combatir los altos índices de eventos delictivos en este municipio istmeño.

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