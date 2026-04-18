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Juchitán, Oax. Tres días después de que el anunció el Pacto por la Paz y la Seguridad, un nuevo hecho de violencia se registró en la mañana de este sábado, con la ejecución de dos masculinos, con de arma de fuego.

Elementos de los cuerpos de auxilio refirieron que el fue dirigido a un grupo de personas que estaban reunidas a un costado del domo de la , donde resultaron heridas de bala dos personas más.

Los atacantes huyeron del lugar y más tarde llegaron los cuerpos de auxilio y de las corporaciones policiales que participan en el Pacto por la Paz, que se anunció desde el pasado 15 de este mes, que desde esa fecha no había registrado ningún homicidio doloso.

Los atacantes huyeron del lugar y más tarde llegaron los cuerpos de auxilio. | Foto: Especial.
Los atacantes huyeron del lugar y más tarde llegaron los cuerpos de auxilio. | Foto: Especial.

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De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Oaxaca (FGO), hasta el fin de marzo la ciudad juchiteca permanecía en el primer lugar estatal en homicidios dolosos y quinto lugar nacional por el mismo delito.

Las estadísticas dadas a conocer por la GFO durante el anuncio del Pacto por la Paz, se detectó que un porcentaje significativo de la población juvenil y niñez se ha visto involucrado en la comisión de los delitos relacionados con homicidios, robos y narcomenudeo.

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JACL/cr

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