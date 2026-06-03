Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, declaró sobre el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum que "nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”. Añadió que nueve cárteles controlan la frontera norte de México.

En una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mullin mencionó que regresó recientemente de la "Ciudad de México y hablé con la Presidenta y su gabinete sobre la cooperación".

Mencionó que "a través de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) y la HSTF (Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional), y la asociación con el gobierno mexicano hemos visto una cantidad récord de incautaciones de drogas, dinero y armas, además del arresto de estos líderes de cárteles. Son muy sofisticados y también están muy organizados".

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Agregó que "cada centímetro de nuestra frontera sur y la frontera norte de México está controlada por nueve cárteles diferentes, a los que llaman plazas, y tienen jefes de plaza en cada uno de ellos. A la mayoría de esos jefes de plaza, en realidad sabemos quiénes son todos. Los estamos buscando, los estamos arrestando y constantemente estamos haciendo frente a la amenaza".

Mullin también indicó en la audiencia que "hemos visto que las incautaciones de drogas aumentan y la disponibilidad de drogas en nuestras ciudades disminuye".

Markwayne Mullin destacó la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad con EU.



“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, dijo el… pic.twitter.com/wApYiAwukY — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) June 3, 2026

Agregó que "hemos visto que las muertes por fentanilo han disminuido, pero siguen siendo demasiado altas. Esa es toda la presión que seguimos ejerciendo. Esto se debe al liderazgo del presidente Trump y a la guerra que hemos librado contra los cárteles y contra el envenenamiento de nuestras calles y nuestras ciudades. Y la cantidad de actividad criminal que ha tenido lugar. Cada orden que el presidente ha puesto en marcha ha provocado que estos cárteles se presionen".

El martes, Marco Rubio, secretario estadounidense de Estado, advirtió del riesgo de que los cárteles mexicanos de la droga usen drones “en contra de los intereses” de Estados Unidos.

“Los cárteles mexicanos están usando drones los unos contra los otros”, señaló Rubio.

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“Podemos imaginar que, en algún punto, podrían usarlos contra nuestros propios intereses”, señaló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Más tarde compareció ante un panel de la Cámara de Representantes.

Rubio dijo que Estados Unidos ya no enfrenta a los grupos criminales sólo con palabras, “sino con acciones. Los barcos de los narcocárteles que transportaban su veneno hacia nuestras fronteras no fueron recibidos con cartas de tono enérgico, sino con todo el peso del poderío militar estadounidense”.

Afirmó que Estados Unidos ha “dejado claro a cada gobierno en este hemisferio que Estados Unidos puede ser su mejor amigo, o su más temido enemigo. La opción es suya”.

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