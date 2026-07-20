A unas horas de que inicie la audiencia preliminar de su caso, el cantante D4vd solicitó al tribunal que le reduzcan las restricciones físicas.

De acuerdo con información de la cadena NBC Los Ángeles, la defensa presentó una moción para que el rapero pueda asistir a la audiencia sin esposas, alegando que no hay razones para mantenerlo inmovilizado.

El documento, firmado por la abogada Blair Berk, alega que, desde su arresto, su cliente no ha mostrado intenciones de huir, por el contrario, su actitud ha sido la adecuada; a pesar de la gravedad de las acusaciones

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La audiencia se llevará a cabo este martes y, de acuerdo con la prensa estadounidense, será clave para definir si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para iniciar un juicio en contra del rapero.

D4vd fue arrestado en abril pasado y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, mutilación de un cadáver y actos lascivos e indecentes con una menor, luego de que el cuerpo de la adolescente, Celeste Rivas, fuera encontrado en un coche registrado a su nombre.

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El cantante, por su parte, se ha declarado inocente de todos los cargos; sin embargo, se espera que durante la audiencia los fiscales presenten evidencia que incluiría material gráfico, pruebas de ADN, videos de vigilancia, mensajes de texto y registros telefónicos.

Hasta el momento, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, no ha emitido una resolución sobre la petición de la defensa, por lo que se desconoce si el cantante podrá presentarse sin las medidas de seguridad habituales para personas bajo custodia.

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