El rapero D4vd fue arrestado por la policía de Los Ángeles en relación a la muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue encontrada en su coche en septiembre del 2025.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la detención ocurrió este pasado martes, cuando detectives de la División de Robos y Homicidios acudieron a una residencia en la que el cantante se hospedaba.

Los reportes oficiales revelan que, hasta el momento, no se han presentado cargos formales.

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Mientras tanto, el artista permanece bajo custodia y sin derecho a fianza.

Por su parte, la oficina del fiscal explicó que el caso será revisado y se evaluará si existen pruebas suficientes para proceder con una acusación formal.

El caso se remonta a varios meses atrás, cuando el cuerpo de la adolescente fue localizado al interior de un Tesla, propiedad del rapero. La prensa internacional detalló que los restos se encontraban en bolsas de plástico negras y en muy mal estado.

Rivas, con quien se dice que D4VD sostenía una relación, había sido reportada como desaparecida. Tenía tan solo 15 años.

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