Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

El caso del cuerpo encontrado en un automóvil vinculado con el rapero D4vd ha dado un nuevo giro.

A principios de septiembre, la policía de Los Ángeles reportó el hallazgo de los restos de una mujer abandonados en el maletero de un Tesla. El vehículo se encontraba en un depósito en Hollywood Hills.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el cadáver fue despedazado y estaba en avanzado estado de descomposición, lo que hizo imposible que fuera identificado. Ahora, las autoridades han registrado avances en las investigaciones.

Fuentes policiales, revelaron al medio estadounidense que, aunque la identidad de la víctima no ha podido ser descubierta, el forense logró recuperar algunas huellas digitales que ya están siendo procesadas.

Asimismo, detallaron que el Tesla, registrado a nombre de D4vd, nunca fue reportado como robado, por lo que se mantiene abierta la duda sobre quién lo conducía.

Mientras tanto, el cantante continúa con las presentaciones de su gira musical. Aunque se detalló que ya fue notificado sobre la incautación del vehículo y está a disposición de colaborar con las autoridades.

