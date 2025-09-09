Un Tesla estacionado en un depósito de Hollywood se convirtió en la escena de una investigación criminal cuando oficiales de policía encontraron restos humanos en su interior.

Los hechos ocurrieron este pasado lunes, cuando los servicios de emergencia respondieron a la denuncia de un olor fétido proveniente del coche, el cual está vinculado al rapero D4vd, uno de los artistas emergentes más escuchados.

De acuerdo con información publicada por TMZ, tras revisar el vehículo, los oficiales encontraron una bolsa en la cajuela que contenía un cuerpo desmembrado y en estado de descomposición.

Según informaron fuentes policiales al medio, el caso está siendo tratado como un posible homicidio y será un médico forense quien determinará la causa exacta de la muerte.

Asimismo, revelaron que el coche, registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke (nombre real de D4vd), permaneció durante varios días en el depósito, por lo que el cantante podría no estar involucrado.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, y tanto D4vd como su equipo de trabajo an evitado hacer declaraciones al respecto.

Por su parte, el intérprete continuará con las presentaciones de su gira mundial. Este martes ofrecerá un concierto en Minneapolis, mientras el caso avanza.

¿Quién es D4vd?

Originario de Queens, su carrera musical inició en YouTube de una manera bastante peculiar. Y es que, a raíza de los constantes reclamos por derechos de autor en sus videos, el cantante decidió a crear música propia.

Saltó a la fama en 2022, cuando lanzó sus sencillos "Here with Me" y "Romantic Homicide", que se convirtieron en éxitos virales en plataformas como TikTok y lo llevaron a firmar contratos con disqueras.

Con más de 33 millones de escuchas mensuales en Spotify, D4vd es uno de los artistas emergentes más importantes dle momento; incluso ha aparecido en numerosos programas de televisión como ‘The Late Show with Stephen Colbert’.

