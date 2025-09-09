Más Información

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Natalia Pollack es nombrada directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex

Natalia Pollack es nombrada directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex

Proponen reducción de 13.16% a Cultura para 2026; a Ciencia le incrementan

Proponen reducción de 13.16% a Cultura para 2026; a Ciencia le incrementan

Don Quijote, revisitado desde el metateatro

Don Quijote, revisitado desde el metateatro

Gala nacional por Amalia Hernández

Gala nacional por Amalia Hernández

Las desapariciones y el mundo femenino en “El monte de las furias”

Las desapariciones y el mundo femenino en “El monte de las furias”

vive uno de los momentos más importantes de su vida, el de estar embarazada, y por primera vez su pancita de siete meses de embarazo estará en el escenario del Auditorio Nacional, donde esta noche, y tres veladas más, ofrecerá conciertos como parte de su "Cancionera Tour".

La cantante ha compartido con sus fans su sentir previo a su presentación, así como fotos de los ensayos y momentos que han rodeado lo mágico que vive ahora con su maternidad.

"Estos días de ensayos me han llenado de orgullo, gratitud, risas, música y familia. Estoy feliz de compartir esta hermosa comunidad musical con ustedes y de celebrar tanto de nuestro sonido en cada voz y cada instrumento", escribió.

La cantante de 41 años ofrecerá conciertos en el Auditorio Nacional el 9 y 11 de septiembre, y 7 de octubre; el show del 11 se podrá vivirlo también en streaming por las redes de Natalia.

Lee también:

Natalia Lafourcade presume su embarazo

Natalia Lafourcade compartió con sus seguidores fotos que desataron los suspiros entre sus fans, pues muestra su avanzado estado de embarazo, el cual .

"He llegado a los siete meses de proceso de gestación. Me siento feliz, agradecida y llena de emociones por todo lo que viene. Estaremos celebrando muy pronto con tres noches en el @auditoriomx la última parte de #cancioneratour2025 después emprendo uno de los viajes más importantes de mi vida", compartió.

Natalia Lafourcade comparte con sus seguidores fotos de su embarazo.
Natalia Lafourcade comparte con sus seguidores fotos de su embarazo.

Natalia también posteó una foto de una chambrita tejida color verde pistache para su bebé.

Natalia Lafourcade embarazada; comparte foto de chambrita tejida para su bebé.
Natalia Lafourcade embarazada; comparte foto de chambrita tejida para su bebé.

"Ya nos estamos preparando para este encuentro. Agradezco tanto a mi tierra Veracruzana que me arropa en días de preparación y ensayos, nos movemos hacia la #CDMX para continuar con los preparativos. Nos vemos prontito", se lee en su mensaje.

Natalia Lafourcade reprogramó varios , pues aunque tenía planeados varios shows en lo que resta del 2025, tras presentarse en el Auditorio Nacional, se dedicará a descansar y esperar el nacimiento de su bebé.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Critican a Jennifer Lopez por la vestimenta que usó en salía de compras con el hijo de Ben Affleck. Foto: AP

Critican a Jennifer Lopez por la vestimenta que usó en salida de compras con el hijo de Ben Affleck

Emiliano Aguilar amenaza con destapar secretos de Pepe Aguilar y la dinastía familiar. Foto: Instagram/AFP

Emiliano Aguilar amenaza con destapar secretos de Pepe Aguilar y la dinastía familiar

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”. Foto: AFP / EFE

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”. Foto: Instagram / AFP

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”

Rosalía deslumbra en sensual sesión de lencería para Calvin Klein y enciende las redes. Foto: AP

Rosalía deslumbra en sensual sesión de lencería para Calvin Klein y enciende las redes