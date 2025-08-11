Marbella, España.- “Es que Natalia (Lafourcade) es una estrella, tiene una dulzura y una presencia que te derrites, ella sí que sabe cómo querernos con su música” dice Rocío una fan española al finalizar su concierto en Starlite, en la ciudad de Marbella. Allí la artista entró al escenario ataviada en un vestido oscuro, con un maletín y una flor en la mano, con una mesilla de noche y una lámpara, como única escenografía; como quien se prepara para abrir su negocio: se sentó, encendió la luz, sacó de su maletín una hoja arrugada con la guía de las canciones, acomodó su pie derecho en el maletín, tomó su guitarra y abrió la noche interpretando “Cancionera”, de su nuevo disco homónimo, acompañada solamente por sus acordes y su voz.

Después vino “De todas las flores”, que tras el primer verso de la canción se detuvo y dijo: “tengo que parar porque se me acaba de olvidar la letra de mi canción, es en serio, busquen en Google la letra y me la van soplando, aquí le pido ayuda a mi monitorista para que me vaya diciendo la primera frase de la canción y ya yo me sigo. Es que entre ver este escenario a cielo abierto y con las rocas que nos circundan, esa luna maravillosa y el lugar lleno, ¡cómo no se me va a olvidar la letra! Aprovecho este momento para saludar, soy Natalia Lafourcade de México, gracias por venir, ahora sí vamos a volver a intentarlo”. El público entre la sorpresa y la risa le aplaudió y ella volvió a empezar para terminar esa y las 12 canciones que siguieron sin ningún problema.

El set list de esa noche incluyó: “Pajarito Colibrí”, “María la Curandera”, “Soledad y el Mar”, “Cómo quisiera quererte” (a dueto con Valeria Castro), “Cocos en la Playa”, “Mi tierra veracruzana”, “La Bamba”, “El lugar correcto”, “Tú sí sabes quererme”, para cerrar con “Hasta la Raíz”, con un público internacional atento que coreaba sus canciones, en una atmósfera a media luz y por momentos silenciosa, como si quienes estábamos allí en realidad nos sintiéramos en la sala de la casa de Natalia en una noche bohemia, en la que las letras te atravesaban el alma y la música de guitarra, como el viento de aquella noche, te acariciara.

“De donde yo vengo, mi tierra veracruzana, es como aquí, hay mucho mar, mucha palmera borracha de sol y también muchos borrachos”, comentó con una pícara sonrisa. “A mí me gusta mucho el mar y la soledad, la soledad es cabrona, pero cuando te hermanas con ella te das cuenta de que en realidad nunca estás solo”, aseguró.

Lafourcade ofreció muchos juegos de voz, una impecable maestría al tocar la guitarra, con la cual hipnotizó a su público en el que se encontraban decenas de mexicanos, también españoles y asistentes de otras partes de Europa. Bromeó con ellos sobre su olvido de la letra, mencionó que tenía una “barrigota” y cuando cantó a dueto con la artista española Valeria Castro dijo que estaba agradecida con España porque pudo hacer su gira entre olas y arena. Al terminar su concierto se oyó: “Natalia te amo, Viva México”, que gritó a todo pulmón una niña sentada en primera fila, a lo que la artista contestó haciendo con las manos un corazón para luego tomar su maletín y caminar a las bambalinas mientras la luz se apagaba y los aplausos seguían.

