El capítulo que la serie "A la conquista del sabor", producida por TV UNAM, le dedica a las tradiciones culinarias de Xoxocotla, Morelos, integrará la programación de INPUT 2026 (International Public Television) en la categoría Regional TV.

El capítulo registra la primera Feria Gastronómica de la localidad y su diversidad cultural (participa la cocinera tradicional Rosalba Lara González).

INPUT 2026 se llevará a cabo del 4 al 7 de mayo en la Cinemateca de Bogotá, Colombia. Se trata de una organización sin fines de lucro que organiza la conferencia homónima anual de televisión pública, considerada como uno de los eventos más relevantes en su tipo a nivel internacional.

Lee también TV UNAM: 20 años al aire

En el evento, las "producciones innovadoras de la televisión pública" son presentadas por integrantes de cada equipo creativo. El objetivo es abordar retos y horizontes que enfrentan los proyectos de televisión pública.

La proyección del capítulo será el 7 de mayo, dentro de la sesión "Puedo preguntarte algo? Confianza, poder y ética en la entrevista documental". Participarán la productora ejecutiva, Elena Arriaga, y el conductor, Joel de Alba.

Ambos participarán , además, en mesas de debate en la que habrá realizadores de Estonia y Corea del Sur, informa el boletín oficial.

El capítulo puede verse en el canal de YouTube de TV UNAM.

Lee también Estrenarán serie documental sobre la vida y obra de Franz Kafka