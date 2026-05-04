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Manzanillo. - Lorenzo Sánchez alias "El Chucky", presunto jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido este lunes en el municipio de .

El supuesto cabecilla de la organización criminal fue capturado durante un despliegue de fuerzas federales y estatales en un operativo conjunto en las inmediaciones de la , una de las zonas más exclusivas de Manzanillo.

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El operativo, durante el que no hubo disparos, implicó trabajo de investigación de gabinete y campo para dar seguimiento del presunto delincuente al que se le atribuyen diversos delitos federales y se le considera en la zona.

Tras su arresto, “El Chuky” será puesto a disposición de un juez para que determine su situación jurídica.

dmrr

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