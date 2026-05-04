Pachuca. - En hechos distintos, ocurrida en las últimas horas tres hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos. Uno de los casos ocurrió el fin de semana al interior de un bar ubicado en el centro de Tula, informó la Procuraduría de Justicia del Estado, que inició las carpetas de investigación correspondientes.

Se dio a conocer que el primero de los casos se registró el fin de semana, en que un grupo de sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta irrumpieron en un bar ubicado en la calle Rojo del Río, donde perpetraron un ataque directo a la víctima, un hombre de alrededor de 39 años de edad.

A este asesinato se suma la muerte de otro hombre, identificado con las iniciales J. M. S., de aproximadamente 36 años de edad, quien se dirigía a su domicilio acompañado de su esposa, al momento de ser atacado de manera directa por dos hombres que también se trasladaban a bordo de una motocicleta.

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Esto ocurrió en la calle 3 de mayo, esquina con El Sifón, en la colonia Cerro de la Cruz, en el municipio de Tlahuelilpan.

De igual manera, un tercer asesinato se registró esta tarde en la colonia La Loma, en los límites de Pachuca y San Agustín Tlaxiaca, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego y solicitaron la presencia de los cuerpos de seguridad.

Al arribar al lugar, se localizó al interior de un vehículo de alta gama el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien ocupaba el asiento del copiloto y presentaba impactos de arma de fuego en el rostro.

Por estas tes muertes, la Procuraduría de Justicia inició las carpetas de investigación correspondientes; sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas por estos crímenes.

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