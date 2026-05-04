Pachuca. - Tras cuatro años, Hidalgo autorizó un incremento del 20 por ciento al costo del pasaje en el servicio de transporte público en la modalidad de colectivo, por lo que, en el caso de Pachuca y 25 demarcaciones más, pasará de 10 a 12 pesos; en el resto será proporcional a la ruta recorrida.

La Secretaría de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, dio a conocer que este incremento a la tarifa se da luego de las solicitudes que habían realizado los permisionarios desde 2023, quienes pedían este ajuste.

La funcionaria indicó que no se había registrado un aumento desde hace cuatro años, lo que generaba una brecha entre la prestación del servicio y el pago de insumos y mantenimiento.

Ante ello, los concesionarios habían planteado un incremento de entre 20 y 60 por ciento.

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Así quedan las tarifas del transporte público en Hidalgo

Indicó que se realizó una evaluación en la que se determinó equilibrar la viabilidad del servicio con el impacto en la economía de los usuarios, por lo que se optó por un aumento del 20 por ciento:

Para Pachuca y 25 municipios más, la tarifa pasará de 10 a 12 pesos.

Mineral de la Reforma - 12 pesos

Tulancingo - 12 pesos

Tizayuca - 12 pesos

Tepeji - 12 pesos

Huejutla - 12 pesos

Después de 4 años, Secretaría de Movilidad de Hidalgo aprueba aumento en pasaje; ajuste será de 20 por ciento. Foto: Especial.

Actopan pasa de 11 a 13 pesos

Agua Blanca pasa de 11 a 13 pesos

Zapotlánpasa de 11 a 13 pesos

Huehuetla pasa de 13 a 16 pesos

Tenango de Doria pasade 14 a 18 pesos

Molango pasa de 14 a 18 pesos

Atlapexco pasa de 20 a 22 pesos.

Asimismo, en trayectos como Tula se incrementa de 50 a 60 pesos, a Otomí-Tepehua de 75 a 90 pesos y en Molango se elevó de 122 a 146 pesos.

Aumento busca mejorar servicio y renovar unidades del transporte

La funcionaria indicó que en este análisis se determinó que el aumento no solo responde a la necesidad de sostener el servicio, sino también de mejorar su calidad, ya que con ello se permitirá que los permisionarios renueven su flotilla de unidades, cuya vida útil es de 15 años.

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Destacó que el aumento también permitirá paliar los costos de operación, como combustible, mantenimiento, seguros, salarios e inflación. Lyzbeth Robles indicó que los concesionarios tendrán la obligación de dar mantenimiento a sus unidades, capacitar a los operadores, evitar vidrios polarizados y portar información visible sobre los conductores, a fin de generar confianza entre los usuarios.

Además, señaló que, aunque no está regulado en la ley, debe ser responsabilidad de los prestadores del servicio brindar una buena atención, mantener un volumen de música bajo, usar luces interiores en horario nocturno y evitar fumar al interior de las unidades.

Indicó que el incremento entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado y su aplicación será inmediata. Reconoció que en algunos casos puede haber resistencia de la población; sin embargo, afirmó que este dictamen se elaboró en beneficio tanto de los usuarios como de los permisionarios.

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