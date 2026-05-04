La Coordinación Municipal de Protección Civil del ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional informó que hasta el momento no se reportan daños estructurales, afectaciones a la población ni incidentes mayores derivados del sismo registrado esta mañana.

Tras la percepción del movimiento telúrico, agregó, se activaron de manera inmediata los protocolos de verificación con recorridos en distintos sectores del casco urbano, incluyendo zonas habitacionales, instituciones educativas, edificios públicos y áreas comerciales.

Alrededor de las 9:19 horas de hoy, se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

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Sin daños tras sismo en Pinotepa Nacional. Foto: Especial

Protección Civil Municipal mención que se brindó atención oportuna a algunas personas que presentaron crisis nerviosa, sin que se requiriera traslado hospitalario.

"Se enfatiza que, al momento de la emisión del presente informe, las actividades en el municipio continúan desarrollándose de manera habitual, manteniéndose un ambiente de calma", puntualizó.

La dependencia del ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional dijo que se mantiene en monitoreo permanente y exhortó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales, así como seguir las recomendaciones preventivas correspondientes.

LL