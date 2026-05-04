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Coahuila. - Legisladores de Coahuila y regidores de diferentes municipios solicitaron este día licencia en el Congreso del Estado para separarse del cargo debido a que van a participar en el proceso electoral que inicia este 5 de mayo.
Los diputados que solicitaron licencia porque buscarán la reelección, son:
- Luz Elena Morales Núñez (actual presidenta de la Junta de Gobierno)
- Guillermo Ruiz Guerra
- Felipe González Miranda
- Álvaro Moreira Valdés
Todos de la bancada del PRI.
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Los diputados que no solicitaron licencia a pesar de que también buscarán la reelección son:
- Antonio Flores (Partido del Trabajo)
- Antonio Attolini
- Alberto Hurtado de Morena
- Gerardo Aguado (Partido Acción Nacional)
Ellos alternarán las actividades legislativas con las campañas electorales.
En cuanto a los regidores y regidoras que se separan de sus respectivos cabildos, están:
Del cabildo de San Pedro
- María Aracely Rosales Medrano
- Claudia Irene Flores Castillo
- Rosa María Hernández de San Pedro
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Del Cabildo de Francisco I. Madero pidieron licencia:
- Patricia del Carmen Quistian Contreras
- Lucía Inés Zorrilla Cepeda
Del Cabildo en Torreón, pidieron licencia las regidoras
- Ximena Villarreal Blake
- Karla Liliana Centeno Félix
Este martes inician las campañas para renovar el Congreso de Coahuila, en donde están en disputa 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve por la vía plurinominal. Diferentes candidatas y candidatos han anunciado los arranques desde el primer minuto de este martes.
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