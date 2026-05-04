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Coahuila. - Legisladores de y regidores de diferentes municipios solicitaron este día licencia en el Congreso del Estado para separarse del cargo debido a que van a participar en el proceso electoral que inicia este 5 de mayo.

Los diputados que solicitaron licencia porque buscarán la reelección, son:

  • Luz Elena Morales Núñez (actual presidenta de la Junta de Gobierno)
  • Guillermo Ruiz Guerra
  • Felipe González Miranda
  • Álvaro Moreira Valdés

Todos de la bancada del PRI.

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Los diputados que no solicitaron licencia a pesar de que también buscarán la reelección son:

  • Antonio Flores (Partido del Trabajo)
  • Antonio Attolini
  • Alberto Hurtado de Morena
  • Gerardo Aguado (Partido Acción Nacional)

Ellos con las campañas electorales.

En cuanto a los regidores y regidoras que se separan de sus respectivos cabildos, están:

Del cabildo de San Pedro

  • María Aracely Rosales Medrano
  • Claudia Irene Flores Castillo
  • Rosa María Hernández de San Pedro

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Del Cabildo de Francisco I. Madero pidieron licencia:

  • Patricia del Carmen Quistian Contreras
  • Lucía Inés Zorrilla Cepeda

Del Cabildo en Torreón, pidieron licencia las regidoras

  • Ximena Villarreal Blake
  • Karla Liliana Centeno Félix

Este martes para renovar el Congreso de Coahuila, en donde están en disputa 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve por la vía plurinominal. Diferentes candidatas y candidatos han anunciado los arranques desde el primer minuto de este martes.

dmrr

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