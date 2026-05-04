Coahuila. - Legisladores de Coahuila y regidores de diferentes municipios solicitaron este día licencia en el Congreso del Estado para separarse del cargo debido a que van a participar en el proceso electoral que inicia este 5 de mayo.

Los diputados que solicitaron licencia porque buscarán la reelección, son:

Luz Elena Morales Núñez (actual presidenta de la Junta de Gobierno)

Guillermo Ruiz Guerra

Felipe González Miranda

Álvaro Moreira Valdés

Todos de la bancada del PRI.

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Los diputados que no solicitaron licencia a pesar de que también buscarán la reelección son:

Antonio Flores (Partido del Trabajo)

Antonio Attolini

Alberto Hurtado de Morena

Gerardo Aguado (Partido Acción Nacional)

Ellos alternarán las actividades legislativas con las campañas electorales.

En cuanto a los regidores y regidoras que se separan de sus respectivos cabildos, están:

Del cabildo de San Pedro

María Aracely Rosales Medrano

Claudia Irene Flores Castillo

Rosa María Hernández de San Pedro

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Del Cabildo de Francisco I. Madero pidieron licencia:

Patricia del Carmen Quistian Contreras

Lucía Inés Zorrilla Cepeda

Del Cabildo en Torreón, pidieron licencia las regidoras

Ximena Villarreal Blake

Karla Liliana Centeno Félix

Este martes inician las campañas para renovar el Congreso de Coahuila, en donde están en disputa 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve por la vía plurinominal. Diferentes candidatas y candidatos han anunciado los arranques desde el primer minuto de este martes.

dmrr