Tabasco. - La mañana de este lunes se registró un ataque armado derivado de un asalto en la carnicería ‘El Grijalva’ de la colonia La Guadalupe, en Jalpa de Méndez.

El incidente generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia tras el reporte de detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, elementos de la policía y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana (CRM) confirmaron el hallazgo de una persona sin vida del sexo femenino y un hombre herido; aunque, el área fue acordonada por las autoridades para las diligencias correspondientes, no se reportan detenidos hasta el momento, mientras tanto la fiscalía ha iniciado las investigaciones para dar con los responsables.

La delincuencia ha impactado en comercios de este giro

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Apenas el 21 de abril, fue asesinado en la carnicería ‘El Jarocho’, ubicada en la colonia El Espejo I, de Villahermosa, un joven de 24 años, quien se desempeñaba como encargado en turno.

Familiares de la víctima, advirtieron que, en las últimas semanas se registraron otros hechos violentos previos: primero, el secuestro exprés de un empleado y, posteriormente, la quema de un vehículo propiedad de la empresa.

Tras el homicidio, trascendió que, los dueños de la cadena de carnicerías “El Jarocho”, habrían decidido cerrar sus sucursales en Tabasco, aunque, hasta el momento no se ha hecho un pronunciamiento oficial.

Mujer es asesinada a balazos en la carretera Villahermosa-Teapa

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Una mujer perdió la vida de forma violenta durante la noche de este domingo tras ser víctima de un ataque armado en la zona de Villa Parrilla, perteneciente al municipio de Centro.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 11 de la carretera Villahermosa-Teapa.

Según reportes de testigos presenciales, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue alcanzada por dos sujetos, también motorizados, quienes abrieron fuego en su contra para después darse a la fuga.

A través de redes sociales, han surgido diversas versiones sobre lo ocurrido; Algunos usuarios señalan que la mujer no viajaba sola, sino que iba acompañada de su pareja.

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Trascendió de manera extraoficial que el objetivo de los sicarios era el acompañante y no la mujer; incluso, versiones de testigos sugieren que el hombre que viajaba con ella se habría retirado del lugar junto con los mismos agresores.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arribaron al sitio para acordonar el área y tomar conocimiento del suceso.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo y el aseguramiento de indicios.

La FGE ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables.

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