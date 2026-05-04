El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que el presunto responsable del asesinato a balazos de un niño de ocho años de edad y lesiones de bala a una mujer adulta mayor en Juchitán, está relacionado con otros delitos como la extorsión y el cobro de piso.

En entrevista, dijo que el hombre identificado como “Gallo huiini” también forma parte de una célula delictiva que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

“Está detenida una persona. Alrededor de las 10:30 de la noche, recibimos el reporte que una casa había sido producto de este ataque y que había fallecido un niño de ocho años y una persona adulta mayor que también está herida. En un operativo, y se pudo detener a esta persona, presunto responsable. Tenemos plenamente acreditada su responsabilidad”, afirmó.

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Rodríguez Alamilla mencionó que la principal hipótesis sobre este crimen es que se trató de una deuda que la familia mantenía con el agresor.

“Presuntamente iba a cobrar una deuda que tenían ahí, al no pagar empieza a tirotear la casa y ahí es donde lamentablemente muere el niño”, declaró.

El Fiscal también desestimó la información que coloca a Oaxaca como uno de los estados más violentos del país por el número de homicidios dolosos que se han registrado los últimos meses.

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Según Rodríguez Alamilla, hay una reducción en el 95 por ciento de los delitos que se registran en la entidad; pero reconoció, que se debe trabajar más para reducir la incidencia relacionada con los homicidios dolosos, que se registran principalmente en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y la Costa.

LL