Un niño de alrededor de ocho años de edad fue asesinado con disparos de armas de fuego y una mujer resultó con heridas de bala, en una agresión armada a una vivienda en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

El ataque armado ocurrió la noche de ayer en la colonia Lorenza Santiago de la Séptima Sección de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

Según la Fiscalía General del Estado, el crimen ocurrió por una supuesta deuda que la familia mantenía con el agresor o responsable de la agresión con disparos de arma de fuego. "Al no recibir el pago, “Gallo huiini” habría acudido al domicilio para amedrentar al deudor y disparó contra la vivienda, hiriendo al niño y lesionando a una mujer adulta", informó.

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La madrugada de hoy fue detenido el presunto autor material identificado como "Gallo huiini", a quien la Fiscalía de Oaxaca vincula con una célula delictiva relacionada con actividades como extorsión, cobro de piso y sicariato.

"Su detención representa un avance crucial para desarticular las células delictivas que operan en la región del Istmo", aseguró.

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