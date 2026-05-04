Culiacán, Sin.- La Policía Estatal Preventiva mantiene bajo resguardo una residencia en el fraccionamiento Santa Fe, en Culiacán, donde localizaron tres fusiles automáticos, veintiséis cargadores, mil ochocientos treinta cartuchos útiles de diversos calibres y otros objetos que constituyen delitos.

Durante un recorrido de seguridad por la zona norte de la capital del estado, los elementos de la policía observaron que una residencia tenia las puertas abiertas y desde el exterior se podía apreciar diversos objetos del delito.

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Al ingresar para realizar una inspección, no localizaron a ninguna persona, pero encontraron dos fusiles tipo M-4, un rifle calibre 5.56X45, doce cargadores para esta arma, catorce cargadores abastecidos más para fusil calibre 7.62X 39mm, mil 830 cartuchos útiles, un chaleco táctico con sus respectivas placas y cuatro cascos tipo Ke3vlar.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que todo lo encontrado dentro del inmueble fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal para que abra una carpeta de investigación y se resguardo el lugar, en espera que un juez emita una Orden Técnica de Investigación.

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