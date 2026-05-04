La mañanera de Sheinbaum, 4 de mayo, minuto a minuto

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:34 AM “No somos colonia de Estados Unidos. Somos un país libre y soberano y nos entendemos como iguales”, insiste Claudia Sheinbaum Pardo. La Mandataria federal arremete contra el excandidato presidencial priista Francisco Labastida; le pide recordar el Pemexgate y condena que, según su propio libro, Ernesto Zedillo no financió su campaña en el 2000.

Nación 08:27 AM Leticia Ramírez afirma que su compromiso al frente de la Secretaría de Bienestar es mantener cercanía con la gente y atender de manera prioritaria a las personas más vulnerables.

Nación 08:26 AM Luisa María Alcalde reconoce que su prioridad al frente de la Consejería Jurídica es analizar la posibilidad de realizar una reforma para posponer la elección judicial de 2027 a 2028.

Lee también Morenistas rechazan visita de Isabel Díaz Ayuso a México; "representa la ultraderecha española", dicen

Nación 08:17 AM La Presidenta asegura que no hay corrupción en el movimiento de la llamada Cuarta Transformación; resalta detenciones como la de Diego Rivera, alcalde de Tequila, así como una reducción en los delitos de alto impacto.

Nación 08:09 AM Sheinbaum advierte que tras las acusaciones en EU contra Rubén Rocha surgió una campaña en medios de comunicación y redes sociales promovida por la derecha mexicana.

Nación 08:04 AM Rubén Rocha solicitó seguridad a las autoridades federales tras pedir licencia como gobernador, confirma Claudia Sheinbaum.

Nación 08:02 AM Sheinbaum anuncia que se fortalecerán las acciones del Gabinete de Seguridad federal con la gobernadora interina de Sinaloa, después de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia.

Nación 08:00 AM Luisa Alcalde acusa que en el caso de Rubén Rocha se violentó el principio de confidencialidad, lo que provocó un linchamiento mediático hacia los 10 funcionarios sinaloenses acusados de narcotráfico por Estados Unidos.

Lee también Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

Nación 07:58 AM En el caso Rubén Rocha y 9 funcionarios de Sinaloa señalados por EU, Alcalde Luján subraya que de acuerdo con el sistema penal mexicano, para solicitar una orden de aprehensión se quiere aportar datos de prueba ante un juez para acreditar la presunta responsabilidad y el hecho que la ley señale como delito.

Nación 07:54 AM Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica, informa avances sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Menciona que en el caso particular hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

Nación 07:50 AM Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, anuncia las fechas del depósito de pensiones y programas Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026; destaca que hay más de 32 millones de derechohabientes, con una inversión social de 104 mil 768 millones de pesos en este periodo.

Nación 07:42 AM Iván Escalante, titular de Profeco, presenta avances de la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina; destaca que el costo promedio nacional del diésel se encuentra en 28.13 pesos.

Nación 07:39 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em