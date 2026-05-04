Esta vez no se escuchó el grito a coro de “¡No estás solo!” que Morena acostumbra utilizar cuando se trata de defender a uno de los suyos.

En su VIII Congreso Nacional Extraordinario, que se llevó a cabo ayer en el World Trade Center de la Ciudad de México, ni siquiera se pronunció el nombre de Rubén Rocha Moya, acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narco.

Si bien el gobernador de Sinaloa con licencia no asistió, su sombra estuvo presente en el cónclave guinda, pero no hubo un gesto de apoyo o solidaridad.

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Al final, algunos delegados de Sinaloa pretendieron organizar una porra para Rocha Moya, pero el intento se ahogó al no tener eco entre los asistentes.

Eso sí, la diputada Dolores Padierna salió en defensa de Morena para rechazar que sea un “narcopartido”.

Aunque los dirigentes de Morena negaron afectación alguna por el golpe a la Cuarta Transformación recibido desde la Corte del Sur de Nueva York, los ánimos no fueron lo festivo que deseaban los morenistas, por más que se organizó una minibatucada en el acceso principal.

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A los asistentes se les obsequió una mochila; cada una costó cerca de 3 mil pesos. Foto: Especial

Senadores, diputados y otros políticos de Morena se deslindaron del gobernador con licencia y dejaron su futuro en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Entrevistados por separado, diversos personajes morenistas expresaron que una vez que se ha separado de su cargo, Rocha Moya debe asumir las consecuencias de las investigaciones de la fiscalía.

Únicamente el senador Gerardo Fernández Noroña externó su confianza en la inocencia del gobernador con licencia, pero advirtió que si resultara culpable “no habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso”.

El también senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que confía plenamente en la FGR y su titular, Ernestina Godoy, pero al ser cuestionado si tiene la misma confianza en Rubén Rocha Moya, respondió: “No lo conozco”.

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Dijo que ni la Presidenta ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni nadie tienen que salir a respaldar al gobernador con licencia. “Para eso está la ley, la justicia y la Constitución”.

El senador veracruzano dijo no tener temor a acusaciones de Estados Unidos contra más morenistas o que les sean canceladas sus visas.

“Qué vamos a tener temor de nada. Yo te quiero mostrar algo, no por apantallar, pero mira, aquí tengo mi visa, ni voy ni me interesa. Ahorita me invitaban a Ottawa a una reunión interparlamentaria. No voy a ir, porque aquí está el trabajo ahorita en el territorio”, indicó.

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La diputada Dolores Padierna afirmó que, “por fortuna”, Rocha Moya ya pidió licencia y “está ahora sí que a expensas de lo que digan las autoridades, que tienen que hacer su trabajo”.

En corto, algunos morenistas comentaron que el partido debe deshacerse de algunas lacras y demostrar en los hechos que está en contra de la corrupción y las conductas ilegales.

Lo que sí abundó en el congreso fue el respaldo y cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, además de un llamado a honrar el legado del tabasqueño.

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Quizás, por ello, a los 3 mil congresistas se les obsequió una mochila —de cerca de 3 mil pesos cada una— con los colores y el logotipo del partido, que contenía los libros ¡Gracias!, Grandeza y México en transformación: la formación del Estado nacional (1824-1867), del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y Diario de una transición histórica, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, la mochila incluía un folleto: 100 postulados de un morenista, una playera y una gorra con el logotipo de Morena.

Luego de ser electa por unanimidad como nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel “leyó la cartilla” a quienes aspiran a ser candidatos en el proceso electoral del próximo año, y advirtió que la honradez pesará más que la popularidad, pues nadie podrá alcanzar una candidatura si no tiene una trayectoria “impecable”, así gane de calle la encuesta interna.

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cdm