La exdirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, habló sobre su salida de la dirigencia nacional del partido y afirmó que “me voy feliz, orgullosa y satisfecha de lo logrado”.

Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, Alcalde Luján expresó que “me voy agradecida con la militancia y con quienes dan vida y rostro a Morena, con quienes no siempre salen en los reflectores, pero sostienen a este movimiento todos los días”.

“He tenido el honor y privilegio de haber sido invitada por la presidenta de México a formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica, motivo por el cual hoy cambió de trinchera, pero nunca de causa”, expuso.

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Sobre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la morenista sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo requiere un cierre de filas y unidad en el movimiento.

“Nos toca a todas y a todos cerrar filas en la defensa del proyecto de transformación que tantos años y tantas vidas costó construir. No podemos ignorar que hay quienes quisieran ver un México arrodillado, sometido y entregado”, abundó.

“Tenemos una oposición que no le tiene ningún respeto ni amor a México, al contrario se dedican a difundir mentiras y calumnias aquí y en el extranjero, que se frotan las manos por ver un México debilitado para aprovechar el momento y regresar por sus privilegios”, agregó.

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Además, advirtió que México atraviesa una coyuntura internacional compleja donde se pretende anular principios de convivencia elementales, basados en la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos.

“Frente a este escenario, México se ha convertido en un faro de dignidad y de firmeza, porque con mucha claridad se ha exigido respeto irrestricto a nuestra soberanía y rechazado cualquier intento de injerencia que venga del extranjero”, dijo.

Adicionalmente, destacó que en el último año y medio de su gestión logró fortalecer el movimiento como nunca antes, “pues pasamos de 2.5 millones de militantes a 12 millones y medio, 10 millones más. Somos, según la población, el segundo partido más grande del mundo”.

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