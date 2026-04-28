La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que será Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, quien informará si decide dejar el cargo para encabezar la dirigencia nacional de Morena ante la salida de Luisa María Alcalde para incorporarse al gobierno federal como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo federal evitó informar si ya tiene pensando en alguna persona que pueda sustituir a Ariadna Montiel en caso de que decida dejar la dependencia federal.

“Ya lo tiene que informar ella si toma esa decisión. Estuvimos juntas el fin de semana, pero ya si ella toma la decisión de dejar el gobierno pues tiene que informarlo ella”, dijo.

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“¿Usted tendría una baraja de quién podría sustituirla en esa importante secretaría?”, se le insistió.

“Tiempo al tiempo”, se limitó a responder.

El próximo 3 de mayo, el Congreso Nacional de Morena elegirá a su nueva dirigencia nacional en medio de un proceso acelerado, con las elecciones del Congreso de Coahuila a la vuelta de la esquina y la inminente salida de su presidenta, Luisa María Alcalde Luján, tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para sumarla a su gabinete como consejera jurídica.

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Se ha mencionado el nombre de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, como posible relevo de Alcalde Luján en el órgano de dirección ejecutiva del partido guinda, donde militantes y líderes han admitido un mal manejo de las fuerzas internas y de la relación con los aliados.

En el caso de Luisa María Alcalde Luján, que renuncia para sumarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el CEN tiene la capacidad de convocar directamente al Congreso Nacional y pedir ahí mismo que se ponga a consideración la integración como consejeros nacionales a los posibles nuevos dirigentes, ya que también puede decidir quién integra al Consejo.

El próximo 3 de mayo el Congreso Nacional de Morena elegirá solo a la nueva presidencia del CEN y a su secretaría de Finanzas, hoy en manos de Iván Herrera Zazueta.

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La Secretaría de Organización y la Secretaría de Finanzas del CEN deben ser votados por congresistas a propuesta expresa de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

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cdm