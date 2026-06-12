Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acusaron que nuevamente, autoridades de la Ciudad de México en la Caseta Tlalpan, bloquearon el paso a 17 autobuses que transportaban a estudiantes normalistas. Por lo que se canceló una reunión con autoridades federales para exponer sus demandas a casi 12 años de la desaparición de sus hijos.

“¿Cómo es posible que a los 17 autobuses no los dejaron pasar? El día lunes que no dejaron pasar hasta llevaron a sus perros, entrenadores, ¿qué somos nosotros para que nos lleven perros? Eso nunca había pasado, ¿por qué ahora Derechos Humanos nos hizo esa jugada? Como padres de los 43, aquí vamos a seguir, vamos a seguir ¡porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos!”, dijo María Concepción Rodríguez, madre de Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa.

La reunión estaba programada para este viernes con la participación de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), así como el titular de la fiscalía del caso Ayotzinapa. Posteriormente, realizarían un mitin político fuera de las instalaciones de la Segob.

Lee también Ubican célula detrás del traslado de explosivos en autobús de Ayotzinapa; autoridades identifican a "El Coquillo" y "El Mamado"

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a casi 12 años de la desaparición de los jóvenes. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Con estas autoridades de primer nivel se iban a plantear diversas exigencias encaminadas al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes, encaminadas a obtener el paradero de los 43”, informó Isidoro Vicario, representante de los familiares de los normalistas. Por otro lado, acusó que desde el lunes pasado, autoridades capitalinas bloquearon y entorpecieron el paso de estudiantes que planeaban diversas actividades para esta semana.

Familiares de los 43 acusan criminalización

Durante un mitin en el Antimonumento de los 43 ubicado en Paseo de la Reforma, Mario González, padre de César Manuel González, reprochó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum los acusa de venderse a la oposición, los criminaliza y no atiende sus exigencias.

[Publicidad]

“No hemos recibido dinero de ningún pinche partido. No somos priistas, ni panistas, ni morenistas, porque desgraciadamente, el primer morenista que nosotros confiábamos y se montó en el movimiento de los padres nos falló y ese fue López Obrador que desafortunadamente, se tomó fotos con la camisa de los rostros de nuestros hijos”.

“El dolor sigue, ya no tenemos estómago para soportarlo, ya las tripas las tenemos desechas. Y más aún con el gobierno que no nos quiere dar la justicia. Más aún que todavía nos criminalizan a nosotros y los criminales están adentro del gobierno. Las pruebas las tienen que buscar el fiscal, no nosotros”, expresó esta tarde.

Lee también Madres buscadoras llevan fichas de desaparecidos al estadio mundialista en Monterrey; buscan difundir casos de personas que continúan sin ser localizadas

[Publicidad]

Policías en caseta de Tlalpan. Foto: Especial

La madre de Jorge Antonio Tizapa, Hilda Legideño señaló que algunos responsables han sido detenidos, sin embargo, se abandonaron líneas de investigación y denunció que el uso de la tecnología y la inteligencia son instrumentos, más no constituyen líneas y no sirven al conocimiento de lo que pasó con sus hijos.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la República se exploren otras líneas de investigación (…) solicitamos realizar una comisión de trabajo integrada por cinco madres y padres de los 43 y con cuatro asesores jurídicos para analizar de manera exhaustiva los folios, a fin de extraer datos relevantes que puedan ser diligencias por el Ministerio Público y se integren datos de prueba para una posible jurisdicción de ser el caso”, indicó.

Lee también Sheinbaum refrenda apoyo a madres buscadoras; "siempre van a tener nuestra solidaridad", asegura

[Publicidad]

Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Antimonumento de los 43 este 12 de junio. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecer diálogo bilateral con altas autoridades de Estados Unidos para solicitar la extradición de varios funcionarios públicos prófugos de la justicia como Tomás Zerón y José Ulises Bernabé. También exigieron la reincorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y frenar la criminalización contra ellos.

“Se nos acusa de vándalos, violentos, y particularmente ahora se nos señala que somos de las ultraderecha. Manifestamos que las madres y padres somos personas trabajadoras del campo que no tenemos ideologías. Nos mueve el amor a nuestros hijos, que desde su desaparición les prometimos luchar por su presentación a costa de nuestras vidas”, señalaron al solicitar que no se abran investigaciones penales contra ellos solo por protestar.

Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Antimonumento de los 43 este 12 de junio. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

nro/apr