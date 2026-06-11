La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ningún estudiante de la normal rural de Ayotzinapa fue detenido, derivado del decomiso de artefactos explosivos, realizado el pasado 8 de junio, por la policía capitalina.

"No hay detenidos, se quitó los artefactos que traían y no se les permitió seguir avanzando hacia la ciudad", explicó en conferencia de prensa.

Sin embargo, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el decomiso, realizado en la caseta de cobro número uno Tlalpan.

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"Hay que ver si la fiscalía tiene abiertas carpetas de investigación", refirió la Mandataria federal.

El pasado 8 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina confirmó que tras la revisión que realizan, junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a unidades donde viajaban los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y padres de los 43 desaparecidos, se detectaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales fueron resguardados por personal especializado de Zorros.

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De acuerdo con los reportes policiales, cerca de las 12:20 horas, elementos especializados de la SSC realizaron una inspección al interior de una de las unidades retenidas en la plaza de cobro número uno Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca.

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